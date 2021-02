Polonez z francuskiego supermarketu trafi do muzeum. "To był szał"

Tylko 90 kilometrów na liczniku. W doskonałym stanie. Znad Sekwany. Koszt to niecałe 40 tysięcy franków francuskich, czyli mniej więcej dwie przeciętne pensje. W dwóch słowach: Polonez Atou. - W 1997 roku było to we Francji najtańsze nowe auto - wyjaśnia właściciel maszyny Tomek Wena. Materiał programu "Raport" TVN Turbo.

W Polsce był Atu, we Francji - Atou. Poloneza można było kupić we francuskiej sieci sklepów Leclerc. W przeliczeniu kosztował ok. 24 000 dzisiejszych złotych. Francuz mógł kupić Poloneza za 2-3 wypłaty i kosztował 39 300 franków francuskich - te informacje zamieściło Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie, do którego ma trafić polonez.