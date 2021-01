Polacy sprowadzili mniej aut z zagranicy. Królowały trzy marki

Polacy sprowadzili w grudniu z zagranicy 72 437 używanych aut osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - podał w czwartek Samar. To o 3,4 procenta mniej rok do roku. Łącznie w 2020 roku sprowadzono ponad 848 tysięcy pojazdów, a ich średni wiek przekroczył 12 lat.