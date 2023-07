Podróż samochodem w czasie upałów. O tych rzeczach należy pamiętać

W sobotę do Polski dotrze fala upałów, a temperatura może przekroczyć nawet 36 stopni. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całej Polski ostrzeżenia drugiego stopnia i radzi pozostać w domach. Co jeśli jednak musimy się przemieścić, np. z powodu zaplanowanego urlopu? Należy pamiętać wówczas o kilku zasadach.

Podróż w upał. Zadbaj o nawodnienie

Wysokie temperatury powodują zmęczenie i osłabienie organizmu, a także senność, co może być szczególnie groźne podczas kierowania pojazdem. Przed wyruszeniem w drogę, nawet najmniejszą, koniecznie trzeba zadbać o nawodnienie i zabrać ze sobą butelkę wody. W przypadku, gdy przed nami jest dłuższa trasa, to należy robić regularne przerwy. Mogą się przydać także okulary przeciwsłoneczne.

Latem warunki na drodze mogą się szybko zmienić

Jednak przede wszystkim powinniśmy pamiętać o podstawach, które przyswoiliśmy podczas kursu przygotowawczego do egzaminu na prawo jazdy. Jeśli zaś było to wiele lat temu, to je odświeżyć. Podstawą kierowania pojazdu jest zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości nie tylko do limitu i ograniczeń na drogach, ale także warunków atmosferycznych.