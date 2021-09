Studenci z Poznania zbudowali superbolid. "3 sekundy do setki"

Opływowe kształty zdradzał jeszcze przed wielkim odsłonięciem. Gdy płachta już poszła w górę, a na końcu wyłonił się potężny spolier to wiadomo było, że nie mamy do czynienia z zabawką, a czymś naprawdę szybkim. Kilkudziesięciu studentów przez prawie rok pracowało w pocie czoła, by zaprezentować bolid PM07, stworzony w niełatwym pandemicznym czasie. Materiał Michała Murawińskiego z TVN Turbo.