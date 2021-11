Urząd przeprowadził test zimowych płynów do spryskiwaczy. Oto wyniki

Płyn do spryskiwaczy - jaki powinien być?

- Letni płyn do spryskiwaczy w mroźne dni nie sprawdza się nie tylko dlatego, że zamarzając, może uszkodzić układ spryskiwaczy, ale również dlatego, że zamiast czyścić szyby, przymarza do nich, ograniczając widoczność oraz uszkadzając wycieraczki. Najnowszy raport z naszego cyklu #UOKiKtestuje to dowód na to, że niezbędne są kontrole w tym zakresie, zaś zimowy płyn do spryskiwaczy płynowi nie jest równy - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.