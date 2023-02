Planowane podwyżki na A4 budzą wątpliwości. Jest stanowisko GDDKiA

Planowane podwyżki opłat za przejazd autostradą A4 Katowice - Kraków budzą wątpliwości. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wzrost ten jest niezasadny i uderza bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy. W przyszłym tygodniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpi o wyjaśnienia do spółki Stalexport Autostrada Małopolska w sprawie podwyżek - zapowiedział w środę w RMF FM prezes tego urzędu Tomasz Chróstny. Wskazał, że przestrzeń do wzrostów cen jest, jednak nie można w sposób nieuzasadniony eksploatować rynku.

Stalexport Autostrady S.A. poinformował we wtorek, że 31 stycznia 2023 roku jej spółka zależna Stalexport Autostrada Małopolska S.A. wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o wydanie zgody na zmianę od 3 kwietnia 2023 roku stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1, 2, 3, 4 i 5. Spółka Stalexport Autostrada Małopolska jest koncesjonariuszem autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków.

GDDKiA: wzrost jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców

GDDKiA w środowym komunikacie podkreśliła, że "wzrost ten jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy".

Jednocześnie drogowcy wskazali, że "prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej". "GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Zwrócimy się do koncesjonariusza z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd" - zapowiedziała GDDKiA.

Dyrekcja zwróciła uwagę, że autostrada A4 jest m.in. strategiczną trasą łączącą Polskę z Ukrainą. "W sytuacji trwającej od 24 lutego 2022 r. wojny na terenie Ukrainy, zasadne byłoby co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w tym kraju" - oceniono.

Według GDDKiA podwyżki mogą zachęcić do omijania autostrady. "Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju" - podkreślono.

Płatne odcinki autostrad w Polsce PAP/Maciej Zieliński

Podwyżki na A4 Katowice - Kraków pod lupą UOKiK-u

Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny podczas środowego wywiadu w RMF FM, odniósł się do informacje od słuchaczki, która podała, że po kolejnej podwyżce opłat za przejazd autostradą A4, za samą podróż do i z pracy będzie płacić miesięcznie 1200 zł. - To pierwszy sygnał w tej sprawie, na pewno go sprawdzimy (...) najpóźniej w przyszłym tygodniu wystąpimy pewnie o wyjaśnienia do przedsiębiorcy, żeby poinformował, co uzasadnia te zmiany - zadeklarował Chróstny.

Pytany był, czy UOKiK może kontrolować prywatną firmę Stalexport Autostrada Małopolska. - Jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów musimy respektować swobodę prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Przepisy prawne ze względu na gospodarkę wolnorynkową dają ograniczoną możliwość ingerencji w tego typu sytuacje. Jeśli jednak przedsiębiorca ma określoną pozycję na rynku, a tutaj mamy tu do czynienia z naturalnym monopolem, jeśli chodzi o ruch autostradowy, to tego typu ceny nie mogą być nadmiernie wygórowane - zaznaczył szef urzędu antymonopolowego.

Jak podkreślił, oczywiście jest przestrzeń do wzrostów cen, jednak nie można w sposób nieuzasadniony eksploatować rynku. - Mamy podstawę prawną do tego, aby zweryfikować co się dzieje i czy tego typu działania na poziomie cen, gdy mamy do czynienia z pozycją dominującą na rynku, są ekonomicznie uzasadnione w sytuacji - dodał Chróstny.

Spółka wyjaśnia

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska wyjaśnia, że kolejna w ciągu kilku miesięcy podwyżka - ostatnia weszła w życie w lipcu ubiegłego roku - jest spowodowana inflacją.

"Zmiana stawek opłat za przejazdy koncesyjnym odcinkiem A4, o którą wnioskujemy do GDDKiA, jest skutkiem ogólnej sytuacji gospodarczej, która wpływa także na naszą działalność. W jej centrum jest dbałość o utrzymanie drogi i infrastruktury towarzyszącej w odpowiednim standardzie. Decyzja o poprzedniej zmianie, z kwietnia 2022 roku, nie uwzględniała szczególnie wysokiego stopnia inflacji odnotowanej za ubiegły rok" - przekazał, cytowany we wtorkowym komunikacie, Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska.

