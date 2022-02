Czasowe ograniczenia w sprzedaży paliw na stacjach Orlen. Koncern wyjaśnia

Po obniżce VAT ceny paliw w Polsce spadły średnio o kilkadziesiąt groszy na litrze. Spowodowało to znaczny wzrost turystyki paliwowej w pasie przygranicznym. PKN Orlen na niektórych stacjach wprowadził w ostatni weekend możliwość sprzedaży paliw wyłącznie do baków pojazdów.

W ostatni weekend w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o tym, że na stacjach PKN Orlen wprowadzono zmiany w sprzedaży paliw. Na dystrybutorach - jak wynikało z internetowych wpisów - miała się pojawić informacja, że sprzedaż paliw jest prowadzona "wyłącznie do zbiorników pojazdów mechanicznych".

Postanowiliśmy zapytać przedstawicieli płockiego koncernu o tę sprawę. "Od 1 lutego, po obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., co z kolei przełożyło się na niższe ceny paliw w Polsce, obserwujemy wzrost sprzedaży na stacjach. Szczególnie znacząco zwiększyła się ona w pasie przygranicznym" - przekazał zespół prasowy PKN Orlen w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes.

Koncern przyznał, że "w celu utrzymania ciągłości sprzedaży, na niektórych stacjach Orlen zlokalizowanych głównie w pasie przygranicznym, podczas weekendu prowadzona była sprzedaż wyłącznie do baków pojazdów". "Jednocześnie podjęte zostały działania w obszarze logistyki, tak aby w pełni odpowiadać na obecny popyt na paliwa" - dodano.

Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego wynika, że na koniec 2021 roku PKN Orlen kontrolował 1819 stacji paliw. To największa sieć paliwowa w Polsce. Na drugim miejscu pod względem liczby stacji, z 563 obiektami, znalazł się koncern BP. Trzecie miejsce należało do gdańskiego Lotosu, który na koniec czwartego kwartału miał 520 stacji, w tym 183 działające z logo Optima. Pierwszą piątkę uzupełniły Shell z 437 punktami, a także CircleK (dawniej Statoil) - 377.

Ceny paliw w Polsce

Od początku lutego br. weszły w życie niższe stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe, ale też na paliwa. To rozwiązania, które znalazły się w drugiej odsłonie tzw. tarczy antyinflacyjnej. Zgodnie z ustawą z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Obniżki mają obowiązywać do 31 lipca 2022 roku.