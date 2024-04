Pismo w sprawie przekazania auta na rzecz wojska. "Takie powinny być standardy"

"Takie zawiadomienia są wysyłane"

1) rzeczy ruchome: a) motocykle; b) pojazdy samochodowe; c) ciągniki rolnicze; d) przyczepy, z wyszczególnieniem naczep; e) statki powietrzne; f) statki morskie i żeglugi śródlądowej; g) pojazdy kolejowe; h) maszyny, w tym do robót ziemnych, budowlanych, drogowych, przetwarzania drewna i przeładunkowych; i) urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, w tym służące do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych; j) środki łączności i łącza internetowe oraz wyposażenie stacji obsługi pojazdów; k) agregaty prądotwórcze: l) kontenery transportowe i mieszkalne;

Kto i kiedy ma przekazać samochód

Major Renata Mycio doprecyzowuje, że np. samochody planowane na potrzeby obrony państwa podlegają przekazaniu (udostępnieniu) na okres: w czasie pokoju: - w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych – do 48 godzin; - w związku z ćwiczeniami wojskowymi lub ćwiczeniami w jednostkach przewidzianych do militaryzacji – do 7 dni.

"Takie powinny być standardy, bo za miedzą mamy wojnę"

- Chodzi o to, aby w sytuacji zagrożenia wojennego każdy wiedział, jakie ma prawa i obowiązki. By ludzie nie byli jak dzieci we mgle. Jeżeli odpowiednio wcześniej jest wysyłane pismo, że wojsko jest zainteresowane pojazdem, to przynajmniej taka osoba wie, co się wydarzy w sytuacji, kiedy spotka nas zagrożenie. W innym przypadku zostalibyśmy zaskoczeni tym, że wojsko w dniu mobilizacji przejęłoby na przykład nasz samochód - zauważa. Jego zdaniem, "nie ma co się obrażać i robić afery". - Wojsko w kryzysowej sytuacji nie będzie miało tyle pojazdów, żeby na przykład dokonać masowego transportu ludności, wody czy żywności. Oczywiście jest to procedura administracyjna, więc przysługuje też procedura odwoławcza - stwierdza.