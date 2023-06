Włochy blokują kontrolę Chińczyków nad gigantem oponiarskim

Sinochem, państwowa chińska spółka, jest największym udziałowcem mającej 151-letnią historię firmy oponiarskiej Pirelli. Posiada 37 proc. udziałów w mediolańskiej spółce. Doszło do tego w wyniku sprzedaży Pirelli za 7,1 miliarda euro w 2015 r. grupie inwestorów wśród których były Camfin, firma kontrolowana przez szefa Pirelli Marco Tronchettiego Proverę, oraz ChemChina. Po sześciu latach doszło do połączenia ChemChina z państwowym Sinochemem. Do tego chiński rządowy fundusz inwestycyjny Silk Road (Jedwabny Szlak) ma 9 proc. akcji Pirelli.