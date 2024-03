APCOA poinformowała o przypadkach wystawienia na parkingach prowadzonych przez firmę "fałszywych wezwań do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego, które nie pochodzą od służb kontrolnych APCOA". Jak przekazano, incydenty te zostały zgłoszone do właściwych organów ścigania.

Fałszywe wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego

"Na fałszywych wezwaniach do zapłaty podawany jest inny numer rachunku bankowego, nie należący do APCOA, który służy do wyłudzenia pieniędzy" - czytamy w komunikacie. Tymczasem numer konta na prawdziwym wezwaniu do zapłaty na pozycjach od trzeciej do czternastej to: 1140 1010 4289.