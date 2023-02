Zakaz dla rosyjskich produktów naftowych. Jak embargo wpłynie na ceny paliw?

Ceny paliw na stacjach

"Choć benzyna w hurcie w stosunku do początku stycznia jest jeszcze o 20 gr droższa, to i tak tańsza niż w połowie miesiąca, z kolei diesel jest najtańszy od początku roku. Korekty z ostatniego tygodnia oraz to, że jest jeszcze miejsce na spadek w hurcie dają szanse na spadki cen także w detalu, większe w przypadku diesla niż benzyny" - zwrócili uwagę.