Złe informacje dla kierowców. Będzie drożej na stacjach paliw

Ratowałem firmę do końca i nie będę siedzieć cicho - zapowiada w rozmowie z TVN24 Biznes Grzegorz Brzozowski, który do niedawna prowadził z żoną znaną restaurację Green Bus we Wrocławiu. Ocenił, że właściciele przedsiębiorstw obawiają się rozmawiać na temat sytuacji ekonomicznej, wpływu inflacji, drogiego prądu oraz gazu na ich biznesy. - Boją się kontroli, że się narażą, że zaraz będzie urząd skarbowy, że Państwowa Inspekcja Pracy przyjdzie, że sanepid naślą. Tak jak to było w pandemii - ocenia.