Moto Koniec niższego VAT i limitów cen. O ile podrożeją paliwa? Oprac. Paulina Karpińska |

Minister energii Miłosz Motyka: wprowadzamy pakiet CPN na dwa tygodnie sierpnia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu Ceny Paliw Niżej (CPN), który wprowadzał obniżoną do 8 proc. stawkę VAT na paliwa oraz maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii Miłosza Motyki, od piątku do poniedziałku włącznie litr Pb95 kosztuje maksymalnie 6,64 zł, Pb98 7,46 zł, a oleju napędowego 7,31 zł

Od wtorku, 1 września, nastąpi przywrócenie 23 proc. stawki podatku VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w przedziale od 60 do 90 groszy na litrze.

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Rządowy program CPN

Pakiet CPN zaczął ponownie obowiązywać od 17 sierpnia. Cena maksymalna była ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca br. Był on odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. CPN obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na benzynę i olej napędowy - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono też czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

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Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa, według szacunku MF, 495 mln zł.