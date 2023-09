"Awarie" przy dystrybutorach. Oto co kazał stacjom pisać Orlen

Nowy "standard oznaczania dystrybutorów"

Ekonomista do wpisu dołączył zrzut ekranu, na którym jest widoczna treść maila wysłanego do stacji przez jeden z działów Orlenu. Zgodnie z nowym standardem - w przypadku, kiedy brakuje wybranego rodzaju paliwa, na dystrybutorach ma się pojawiać komunikat o awarii pompy. "Jeżeli brakuje wszystkich rodzajów paliw, wszystkie oznaczenia/naklejki paliwowe należy zakleić komunikatem formatu A4 z "Awaria dystrybutora. Przepraszamy za utrudnienia" - czytamy w wiadomości.

"W tym czasie na niektórych stacjach wystąpił przejściowy (do 2-3 godzin) brak wybranych rodzajów paliw. W odpowiedzi na to firma wzmocniła logistykę, co pozwoliło szybko unormować sytuację" - zapewnił Orlen.

Orlen z apelem do kierowców

We wtorek po południu Orlen zamieścił w mediach społecznościowych nagranie dotyczące dostaw paliw na stacje należące do koncernu .

- Dostawy paliw na stacje Orlen oraz do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakłóceń - zapewniał Adam Kasprzyk, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej w Orlenie.

Kasprzyk w nagraniu zwrócił się jednocześnie z apelem do kierowców. - (...) apelujemy o niekupowanie paliwa na zapas, tak by umożliwić normalną pracę siłom logistycznym obsługującym stacje na co dzień - powiedział dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej.