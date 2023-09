Orlen apeluje do kierowców

Biuro prasowe Orlenu we wtorek w mediach społecznościowych opublikowało nagranie dotyczące dostaw paliw na stacje należące do koncernu. - Dostawy paliw na stacje Orlen oraz do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakłóceń - zapewnił Adam Kasprzyk, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej w Orlenie.