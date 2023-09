Wątpliwości wokół cen paliw. "Cuda na Orlenie", koncern wyjaśnia

Ceny paliw na części stacji w Polsce w najbliższych dniach mogą spaść poniżej 6 złotych za litr - wynika z najnowszych prognoz analityków. To konsekwencja "pokaźnej" skali spadków cen w polskich rafineriach. Choć obecna sytuacja jest korzystna dla kierowców, to budzi wątpliwości wśród ekonomistów. Eksperci zwracają uwagę na wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach i osłabienie złotego. Ekonomista Rafał Mundry napisał o "cudach na Orlenie". Koncern odpowiedział na pytania portalu TVN24 Biznes.

Hurtowe ceny paliw w dół

Eksperci w piątkowych komentarzach zwrócili uwagę, że ceny paliw na stacjach wyraźnie zmierzają w kierunku 6 zł za litr. "I chociaż do średniego poziomu 6 złotych za litr jeszcze brakuje, to nie wykluczone że w drugiej połowie września będziemy tankować benzynę Pb95 i diesla po 5,99 z/l, przynajmniej na części stacji" - podało BM Reflex.

"Skala spadków w polskich cenach rafineriach jest pokaźna. Dotyczy wszystkich gatunków paliw i powoduje, że koszt paliw importowanych do Polski zza granicy jest o kilkaset złotych wyższy dla kupujących w hurcie" - podkreślili.

benzyna bezołowiowa - Super Plus 98: 5262 zł za m3,

Benzyny bezołowiowe 95 i 98 w hurcie w Orlenie w ciągu miesiąca potaniały o około 10 proc., z kolei olej napędowy jest tańszy o blisko 7 proc. Ropa Brent, notowana na giełdzie w Londynie, w ciągu miesiąca podrożała o ponad 18 proc. do 394 zł za baryłkę.

Ekonomiści mają wątpliwości

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany w notowaniach, obecna sytuacja na rynku paliw w Polsce budzi wątpliwości wśród ekonomistów. Ekonomista Rafał Mundry określił to mianem "cudów na Orlenie".

"Ropa na rynkach i przez spadek złotego w miesiąc podrożała o +17 proc. A w Orlenie cena... spadła o -8 proc." - zauważył Mundry we wtorkowym wpisie w serwisie X (dawniej Twitter). "Promocja ponoć może trwać do 15 października (termin wyborów parlamentarnych - red.). Później może być wyrównanie a wtedy może skoczyć nawet o 1 zł za litr, do okolic 8 zł" - dodał ekonomista.