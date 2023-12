Ceny benzyny najniższe od miesięcy. "Tańsze niż w wyborczej promocji"

Olej napędowy Ekodiesel w cenniku hurtowym Orlenu w czwartek nieznacznie potaniał - do 5030 zł za tysiąc litrów. Oznacza to spadek o 2 grosze na litrze w porównaniu do środy. Olej napędowy nadal jest droższy niż w powyborczy poniedziałek (16 października br.), wówczas kosztował 4758 zł. To o 27 groszy na litrze mniej niż obecnie.