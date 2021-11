Masz opony całoroczne? O tych zasadach warto pamiętać

Opony całoroczne i ich serwis

- Pojedź do profesjonalnego serwisu, gdzie sprawdzą, czy koła są dalej dobrze wyważone. Jeśli czujesz wibracje na kierownicy - to układ zawieszenia, mocowanie silnika i układ kierowniczy czują to jeszcze bardziej. Jeśli widzisz, że ciśnienie spada bardziej niż wynika to z pogody, to albo jest nieszczelność między oponą a rantami felgi, albo zaworek jest uszkodzony, albo masz przebitą oponę. (...) Temperatura spada, więc zmniejsza się ciśnienie - koniecznie dopompuj - mówi cytowany w komunikacie Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).