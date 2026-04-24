Najdroższa autostrada w UE. Cena wygania auta na drogi krajowe

Po podwyżce opłat przejazdowych w połowie marca za przejazd całego odcinak A2 w Wielkopolsce zapłacimy 120 złotych. Między Poznaniem a Wrześnią - czyli za niespełna 40 kilometrów drogi - zapłacimy 40 złotych. Jak wskazuje portal moto.pl, za każdy kilometr kierujący jest obciążany kwotą na poziomie 1,07 złotego (albo 25 eurocentów).

Ta kluczowa dla Polski trasa, która przecina kraj w połowie między granicą z Niemcami w Świecku aż do granicy z Białorusią w Kukurykach, jest najdroższą autostradą w całej Unii Europejskiej. Dla porównania za podróż między Paryżem a Niceą (ok. 930 kilometrów) zapłacimy 90 euro, czyli 10 eurocentów za kilometr.

Z powodu tak wysokich opłat kierowcy mają wybierać równoległe, bezpłatne trasy. To znacznie zwiększa ruch na drogach krajowych, które miały zostać odciążone właśnie przez autostrady.

Pięciokrotnie mniejszy ruch

Według ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu - cyklicznego pomiaru natężenia ruchu na najważniejszych trasach w Polsce wykonywanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - ruch na równoległych odcinkach bez opłat potrafi być pięciokrotnie większy od płatnych odcinków.

W Wielkopolsce największy ruch ma być wciąż na odcinku A2, jednak wyłącznie tym bezpłatnym wokół Poznania - to nawet 90 tys. pojazdów na dobę. W tym samym czasie płatnym odcinkiem do Wrześni przejeżdża średnio tylko 18,9 tys. pojazdów na dobę - czyli prawie pięć razy mniej.

Choć można próbować tłumaczyć tę tendencję natężeniem ruchu w okolicach dużych aglomeracji, skala zjawiska wydaje się zbyt duża. Dodatkowo bezpłatnym odcinkiem A2 poprowadzonym za Wrześnią, między Koninem a Łodzią, jeździ już 28 tys. pojazdów w ciągu doby - wylicza moto.pl.

Darmowy przejazd za 11 lat

Jednym z rozwiązań tego problemu mogłoby być przekazanie zarządu nad A2 w ręce GDDKiA. Wówczas wszystkie samochody osobowe byłyby zwolnione z opłat przejazdowych. Jednak moto.pl przypomina, że umowa koncesyjna na tę trasę wygasa dopiero 10 marca 2037 roku.

W ostatnich latach przejazd A2 stał się zdecydowanie droższy. Od 2020 roku miał wzrosnąć o sto procent. Ostatnia podwyżka z 11 marca wprowadziła o 3 złote wyższe opłaty za każde 50 kilometrów trasy.

"Decyzja dotycząca waloryzacji stawek opłat została podjęta w oparciu o analizę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych" - uzasadniało decyzję AW SA. W oświadczeniu firma mówi o "wyraźnym wzroście kosztów operacyjnych", wywołanych m.in. "wdrożeniem elektronicznego systemu poboru opłat na kolejnych odcinkach koncesyjnej A2".

Do momentu publikacji GDDKiA oraz AW SA. nie odpowiedziały na nasze pytania.

