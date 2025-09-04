Opłata wzrośnie do 149 złotych. Opublikowano rozporządzenie

Nowe, wyższe stawki opłat za przeprowadzanie badań technicznych pojazdów wejdą w życie od 19 września 2025 roku - poinformowało w czwartek Ministerstwo Infrastruktury. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano już w Dzienniku Ustaw. W przypadku samochodów osobowych opłata wzrośnie o 51 złotych do 149 złotych.

Jak wskazał resort, zmiana wysokości opłat została przeprowadzona po ponad 20 latach i ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, które do tej pory były jednymi z najniższych w Europie. Uwzględniono koszty wynagrodzeń diagnostów, utrzymania nieruchomości i mediów, bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami.

"Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego przeprowadzona została analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Wiceminister Bukowiec podkreślił, że nowelizacja została przygotowana tak, aby zachować równowagę między interesami przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów a kierowców. Nowe stawki oparte są na wskaźniku cen towarów i usług od 2020 r., co pozwala odzwierciedlić realne koszty prowadzenia działalności diagnostycznej.

Wyższe stawki

Jak podkreślił resort, najważniejsza zmiana dotyczy samochodów osobowych – opłata za badanie techniczne wzrośnie o 51 zł i wyniesie 149 zł. Wyższe stawki wprowadzono też dla innych pojazdów: stawka za motocykle i ciągniki rolnicze wzrośnie do 94 zł, motorowery do 76 zł, samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe o DMC 3,5–16 t do 234 zł, powyżej 16 t do 269 zł, stawka za przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t wyniesie 119 zł, a za pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne 96 zł) – dla samochodu osobowego w sumie 245 zł.

Podwyżkę stawek za badania techniczne pojazdów wiceminister Bukowiec zapowiedział przed miesiącem na specjalnej konferencji prasowej. Obecna wtedy prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Jolanta Źródłowska oceniła, że urealnienie opłat za badania techniczne poprawi ich jakość i jest szansą na modernizację i zakup nowoczesnych urządzeń diagnostycznych.

- Bardzo nam również zależy na podniesieniu prestiżu zawodu diagnosty i zachęceniu młodych ludzi do wyboru tej ścieżki kariery, bo nie mamy w tej chwili zmiany pokoleniowej w tym zawodzie - mówiła.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP