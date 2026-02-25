Logo TVN24
"Poważne zagrożenie". Akcja serwisowa w Polsce

shutterstock_1202406175_1
Ekspert o przepadku samochodu po zmianie przepisów od stycznia 2026 roku
Źródło: TVN24
Opel wzywa właścicieli starszych modeli swoich aut do niezwłocznego kontaktu z serwisem. Powodem jest ryzyko nieprawidłowego działania poduszek powietrznych marki Takata, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia kierowców oraz pasażerów.

"Niektóre poduszki powietrzne Takata zamontowane w pojazdach marki Opel zostały objęte akcją serwisową i stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Pod wpływem wysokiej temperatury i wilgotności może dojść do uszkodzenia generatora gazu poduszki powietrznej, co może skutkować jej wybuchem i poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Pojazdy o najwyższym ryzyku objęte są zakazem jazdy" - napisał producent w komunikacie.

Modele objęte akcją serwisową

Podał także, że obecna akcja serwisowa w Polsce obejmuje następujące modele (z podanymi przez Opla zakresami dat produkcji):

  • Opel Astra (03.01.2005–11.06.2014);
  • Opel Vectra (04.07.2003–10.10.2008);
  • Opel Cascada (08.05.2012–22.08.2018);
  • Opel Zafira (25.02.2011–26.07.2016);
  • Opel Meriva (05.02.2009–24.03.2017);
  • Opel Astra J (24.02.2009–23.08.2018);
  • Opel Mokka (15.12.2011–06.06.2018);
  • Opel Signum (16.02.2005–19.06.2008).

Firma przekazała także: "będziemy również wspierać klientów, którzy jeżdżą naszymi byłymi modelami marki Chevrolet":

  • Chevrolet Aveo (26.01.2011–27.06.2016);
  • Chevrolet Orlando (26.01.2011–27.06.2016);
  • Chevrolet Cruze (02.12.2008–10.01.2017);
  • Chevrolet Trax (12.11.2012–31.08.2015)".

Producent zaapelował, aby właściciele tych pojazdów sprawdzili numer VIN na stronie Opla i upewnili się, czy ich samochód jest objęty akcją.

Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"

Łukasz Figielski

Naprawa i zakaz jazdy

Producent podkreślił, że niektóre pojazdy narażone na najwyższe ryzyko mogą być objęte zakazem jazdy ("Stop Drive"). W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania auta do czasu wykonania naprawy.

"Akcja serwisowa jest częścią globalnych działań mających na celu wycofanie wadliwych poduszek powietrznych Takata z ruchu drogowego" - wyjaśniono w komunikacie. Dodano, że "wszystkie naprawy w ramach akcji serwisowej są bezpłatne".

Aby skorzystać, należy umówić się w autoryzowanym serwisie Opla lub u mechanika wskazanego przez dealera.

Pod koniec stycznia 2026 roku UOKiK podał, że KIA, Opel i Honda poinformowały, że właściciele niektórych aut tych marek powinni zgłaszać się do autoryzowanych stacji obsługi w celu naprawy usterek. W przypadku Opla chodziło o modele Astra H i Mokka.

Czytaj więcej: Wielka akcja serwisowa. Kilkadziesiąt tysięcy aut do warsztatów

Najwięksi producenci na świecie

W 2024 roku najwięcej samochodów sprzedała japońska Toyota - ponad 11 mln sztuk. Na podium znalazły się jeszcze niemiecka Volkswagen Group (ponad 9 mln sztuk) oraz południowokoreańska Hyundai Motor Group (ok. 7,2 mln sztuk).

W czołówce największych producentów są jeszcze m.in. amerykański General Motors (6 mln), holenderski Stellantis (5,5 mln), amerykański Ford (4,5 mln) czy chiński BYD (4,3 mln).

pc

Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: meowKa/Shutterstock

Motoryzacja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica