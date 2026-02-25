"Poważne zagrożenie". Akcja serwisowa w Polsce

Ekspert o przepadku samochodu po zmianie przepisów od stycznia 2026 roku Źródło: TVN24

"Niektóre poduszki powietrzne Takata zamontowane w pojazdach marki Opel zostały objęte akcją serwisową i stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Pod wpływem wysokiej temperatury i wilgotności może dojść do uszkodzenia generatora gazu poduszki powietrznej, co może skutkować jej wybuchem i poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Pojazdy o najwyższym ryzyku objęte są zakazem jazdy" - napisał producent w komunikacie.

Modele objęte akcją serwisową

Podał także, że obecna akcja serwisowa w Polsce obejmuje następujące modele (z podanymi przez Opla zakresami dat produkcji):

Opel Astra (03.01.2005–11.06.2014);

Opel Vectra (04.07.2003–10.10.2008);

Opel Cascada (08.05.2012–22.08.2018);

Opel Zafira (25.02.2011–26.07.2016);

Opel Meriva (05.02.2009–24.03.2017);

Opel Astra J (24.02.2009–23.08.2018);

Opel Mokka (15.12.2011–06.06.2018);

Opel Signum (16.02.2005–19.06.2008).

Firma przekazała także: "będziemy również wspierać klientów, którzy jeżdżą naszymi byłymi modelami marki Chevrolet":

Chevrolet Aveo (26.01.2011–27.06.2016);

Chevrolet Orlando (26.01.2011–27.06.2016);

Chevrolet Cruze (02.12.2008–10.01.2017);

Chevrolet Trax (12.11.2012–31.08.2015)".

Producent zaapelował, aby właściciele tych pojazdów sprawdzili numer VIN na stronie Opla i upewnili się, czy ich samochód jest objęty akcją.

Naprawa i zakaz jazdy

Producent podkreślił, że niektóre pojazdy narażone na najwyższe ryzyko mogą być objęte zakazem jazdy ("Stop Drive"). W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania auta do czasu wykonania naprawy.

"Akcja serwisowa jest częścią globalnych działań mających na celu wycofanie wadliwych poduszek powietrznych Takata z ruchu drogowego" - wyjaśniono w komunikacie. Dodano, że "wszystkie naprawy w ramach akcji serwisowej są bezpłatne".

Aby skorzystać, należy umówić się w autoryzowanym serwisie Opla lub u mechanika wskazanego przez dealera.

Pod koniec stycznia 2026 roku UOKiK podał, że KIA, Opel i Honda poinformowały, że właściciele niektórych aut tych marek powinni zgłaszać się do autoryzowanych stacji obsługi w celu naprawy usterek. W przypadku Opla chodziło o modele Astra H i Mokka.

Najwięksi producenci na świecie

W 2024 roku najwięcej samochodów sprzedała japońska Toyota - ponad 11 mln sztuk. Na podium znalazły się jeszcze niemiecka Volkswagen Group (ponad 9 mln sztuk) oraz południowokoreańska Hyundai Motor Group (ok. 7,2 mln sztuk).

W czołówce największych producentów są jeszcze m.in. amerykański General Motors (6 mln), holenderski Stellantis (5,5 mln), amerykański Ford (4,5 mln) czy chiński BYD (4,3 mln).

