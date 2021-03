Pomiar prędkości zaskoczył część kierowców. Oto efekt

Kamery postawiono na autostradzie A1 na 16-kilometrowym odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Tuszyna oraz od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy - tu długość odcinkowego pomiaru prędkości to niemal 41 kilometrów.

"Prędkości pojazdów zmalały"

Odcinkowe pomiary prędkości zostały wprowadzone na A1, by pomóc robotnikom budować autostradę. - Przede wszystkim, by zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych oraz wyhamować prędkość - wyjaśnia Monika Niżniak z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Od 20 stycznia do 8 marca prędkość na tych dwóch odcinkach A1 przekroczyło ponad 51 tys. kierowców, co daje średnia prawie 1100 na dobę. Mimo to sytuacja się poprawia. - Rzeczywiście te prędkości pojazdów zmalały. Jest to odczuwalne - stwierdza Sylwester Wolankiewicz, kierownik budowy powstającego odcinka A1.