Odcinkowy pomiar prędkości na budowanej autostradzie. "Bezprecedensowa sytuacja"

Na oddanych już do użytku nowych jezdniach budowanej w województwie łódzkim autostrady A1 wkrótce zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości. - Do zastosowania tej formy restrykcji doprowadziły obserwacje wykonawców dotyczące zachowania kierowców - powiedział rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.

Nowa trasa szybkiego ruchu powstaje bowiem "pod ruchem", co oznacza prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej jezdni. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zarówno podróżujących, jak i pracujących przy budowie autostrady osób, zdecydowano o wprowadzeniu odcinkowego pomiaru prędkości, który ma zmusić kierowców do stosowania się do wprowadzonych ograniczeń.

"To bezprecedensowa sytuacja"

- To bezprecedensowa sytuacja, kiedy odcinkowy pomiar prędkości będzie obowiązywał na budowie. Do zastosowania tej formy restrykcji doprowadziły obserwacje wykonawców dotyczące zachowania kierowców, którzy nagminnie przekraczali dozwoloną prędkość i za nic mają obowiązujące ze względu na plac budowy ograniczenia – powiedział rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski.

W woj. łódzkim odcinkowy pomiar prędkości zostanie uruchomiony na całej długości trzech fragmentów, na których udostępniono kierowcom nową betonową jezdnię. Chodzi o odcinek "A" między Tuszynem a Piotrkowem, "C" od Kamieńska do Radomska oraz "D" od Radomska do granicy z województwem śląskim. W tych miejscach obowiązuje ograniczenie do 60 i 70 km/h.