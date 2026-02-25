Od dzisiaj nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4

Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę Źródło: Policja Piaseczno

"Dzisiaj o 12:00 uruchomiliśmy odcinkowy pomiar prędkości na węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny w woj. opolskim" - poinformowało w środę Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości

Na autostradzie dozwolona prędkość dla samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 140 km/h. Natomiast dla samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 tony), autobusów oraz wszystkich pojazdów z przyczepą (nawet jeśli to auto osobowe), to 80 km/h.

Długość nowego odcinka pomiarowego (OPP) na autostradzie A4 wynoci 6,5 km.

Fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości Źródło: PAP/Maciej Zieliński , Mateusz Krymski

OPP mają objąć 400 km polskich dróg

Nowy odcinkowy pomiar prędkości, są częścią większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń na drogach ekspresowych i autostradach.

Według informacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nowe urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Wówczas CANARD będzie prowadził pomiary prędkości przy pomocy 114 takich urządzeń.

"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - zapowiadał GITD w komunikacie.

Opracował Wiktor Knowski/ams