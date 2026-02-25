Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Od dzisiaj nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4

autostrada a2 poznan shutterstock_2128223891
Przekroczył prędkość o 65 kilometrów na godzinę
Źródło: Policja Piaseczno
Od środy funkcjonuje nowy odcinkowy pomiar prędkości (OPP) na autostradzie A4. Jest to część większego projektu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który zamierza znacznie rozbudować system kontroli. OPP mają objąć nawet 400 kilometrów polskich dróg.

"Dzisiaj o 12:00 uruchomiliśmy odcinkowy pomiar prędkości na węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny w woj. opolskim" - poinformowało w środę Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości

Na autostradzie dozwolona prędkość dla samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 140 km/h. Natomiast dla samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 tony), autobusów oraz wszystkich pojazdów z przyczepą (nawet jeśli to auto osobowe), to 80 km/h.

Długość nowego odcinka pomiarowego (OPP) na autostradzie A4 wynoci 6,5 km.

Fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości
Fotoradar i odcinkowy pomiar prędkości
Źródło: PAP/Maciej Zieliński , Mateusz Krymski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie

Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie

WARSZAWA
Gdzie trafią demontowane fotoradary

Gdzie trafią demontowane fotoradary

WARSZAWA

OPP mają objąć 400 km polskich dróg

Nowy odcinkowy pomiar prędkości, są częścią większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń na drogach ekspresowych i autostradach.

Według informacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nowe urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Wówczas CANARD będzie prowadził pomiary prędkości przy pomocy 114 takich urządzeń.

"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - zapowiadał GITD w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: tvn24.pl, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
samochodyAutostrada A4
Zobacz także:
praga czechy shutterstock_2432020853
Policzyli zagranicznych gości. "Polacy napędzają turystykę"
Turystyka
shutterstock_2396796981
"Pilne kontrole" wołowiny. O skażeniu Polska wie od miesięcy
Z kraju
Pete Hegseth
AI w tajnych systemach USA. Pentagon rozważa nadzwyczajne kroki wobec Anthropic
Tech
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: nikt mObywatela zamykać nie będzie
Tech
Donald Trump
Zużywają, to niech budują. Trump chce by Big Techy zainwestowały w energetykę
Tech
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Są warci miliony. Oto najcenniejsi prezesi na polskiej giełdzie
Rynki
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
Od marca nowe przepisy drogowe. Będzie łatwiej stracić prawo jazdy
Moto
Cena miedzi w Londynie odbija się z najniższego poziomu od 4 miesięcy
Ceny miedzi korzystają na chaosie ceł Trumpa
Rynki
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
"Historyczny wynik". Aż siedem polskich startupów
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Teheran, Iran
"Nie pozwolę sponsorowi terroru na posiadanie broni jądrowej"
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Trump o cłach: z biegiem czasu zastąpią system podatku dochodowego
Ze świata
Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski - UKRAINA KIJÓW 4. ROCZNICA ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ
Sikorski: będzie pożyczka dla Ukrainy. Węgry zapowiadają blokadę
Ze świata
shutterstock_2044480022
300 milionów do wygrania w Eurojackpot. Polak z milionowym kuponem
Pieniądze
Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem
Nowe wsparcie dla Ukrainy. Miliardy na wojsko i sankcje wobec floty cieni
Ze świata
pap_20240625_3MC
FedEx żąda zwrotu za cła Trumpa. To może być początek fali pozwów
Ze świata
Wenezuela, ropa, tankowiec
Kończy im się paliwo, na ratunek płynie chiński tankowiec z rosyjską ropą
Ze świata
shutterstock_2682945959
AI zapalnikem kryzysu? Szef jednego z największych banków wskazuje na zagrożenia
Rynki
Korzystanie z telefonu (zdjęcie ilustracyjne)
Milionowe sankcje dla Reddita. Bezprecedensowa decyzja brytyjskiego regulatora
Tech
NYSE
Nvidia pod presją inwestorów. Wyniki firmy testem dla rynku AI
Tech
Andrzej Domański
Dochody niższe o blisko 30 miliardów. Resort podaje szczegóły budżetu
Z kraju
Donald Trump ogłasza cła
"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty
Maja Piotrowska
Sztokholm, jesień, zima
Cóż, że ze Szwecji. Coraz więcej Polaków wyjeżdża
Dla pracownika
Wojna wpływa na ukraińskie psy
Nowy sposób walki z bezdomnością zwierząt. Jest decyzja
Z kraju
Bitcoin
Bitcoin w odwrocie. Inwestorzy pełni obaw
Rynki
Donald Trump podpisuje rozporządzenie wprowadzające cła
Miało być 15 procent, jest inaczej. USA wprowadza nowe cła
Ze świata
Tokio, Japonia
Spór się zaostrza. Chcą powstrzymać "remilitaryzację" i "nuklearne ambicje"
Ze świata
Viktor Orban w węgierskim parlamencie
Orban: Prosisz mnie, żebym udawał, że nic się nie dzieje. To niemożliwe
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania
Od środy nowe zasady podróży do Wielkiej Brytanii
Turystyka
Teheran, Iran
Oferują drony za złoto i uran
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica