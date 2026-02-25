Od dzisiaj nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4

"Dzisiaj o 12:00 uruchomiliśmy odcinkowy pomiar prędkości na węzeł Krapkowice - MOP Góra św. Anny w woj. opolskim" - poinformowało w środę Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
Nowy odcinkowy pomiar prędkości
Na autostradzie dozwolona prędkość dla samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 140 km/h. Natomiast dla samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 tony), autobusów oraz wszystkich pojazdów z przyczepą (nawet jeśli to auto osobowe), to 80 km/h.
Długość nowego odcinka pomiarowego (OPP) na autostradzie A4 wynoci 6,5 km.
OPP mają objąć 400 km polskich dróg
Nowy odcinkowy pomiar prędkości, są częścią większego projektu rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. W jego ramach CANARD podpisał umowę na dostawę i montaż 43 urządzeń na drogach ekspresowych i autostradach.
Według informacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego nowe urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości obejmą nadzorem blisko 400 km dróg ekspresowych i autostrad. Wówczas CANARD będzie prowadził pomiary prędkości przy pomocy 114 takich urządzeń.
"Ich funkcjonalności pozwalają prowadzić skuteczne kontrole. Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód" - zapowiadał GITD w komunikacie.
