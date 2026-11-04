Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Odbicie największego producenta na świecie. "Kluczowe jest to"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
shutterstock_2629277511
Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Alexander Fedosov/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Toyota może w czwartek poinformować o pierwszym wzroście zysku operacyjnego od sześciu kwartałów. Analitycy przewidują, że słabszy jen i większa sprzedaż hybryd pomogą firmie zrównoważyć spadki na ważnych rynkach, między innymi w Chinach.

Według mediany prognoz dziewięciu analityków ankietowanych przez LSEG zysk operacyjny Toyoty w kwartale od lipca do września miał wzrosnąć o 18 proc. - do 992 mld jenów, czyli około 6,3 mld dolarów. Przychody miały zwiększyć się o 8 proc., do 13,4 bln jenów, czyli około 84,5 mld dolarów. Są to prognozy, a nie opublikowane wyniki spółki - podkreślił Reuters.

Hybrydy wspierają sprzedaż w Ameryce Północnej

Globalna sprzedaż samochodów Toyoty i Lexusa spadła w trzecim kwartale 2026 roku o 4 proc., do nieco ponad 2,5 mln pojazdów. Największy spadek firma odnotowała w Chinach, gdzie sprzedaż zmniejszyła się o 22 proc. Na Bliskim Wschodzie była niższa o jedną trzecią.

W Ameryce Północnej sprzedaż zelektryfikowanych samochodów Toyoty, w tym hybryd, wzrosła o ponad 30 proc. i zbliżyła się do 430 tys. pojazdów. Łączna sprzedaż w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się jednak o mniej niż 1 proc.

- Przy rosnących cenach benzyny jest popyt na oszczędniejsze hybrydy. Kluczowe jest to, ile z tych bardziej dochodowych samochodów się sprzedaje - powiedział Yuya Takahashi, analityk Marusan Securities.

Konkurencja w Chinach wyzwaniem dla Toyoty

Sytuacja w Chinach może pozostać jednym z głównych powodów do niepokoju dla inwestorów. Na największym rynku samochodowym świata lokalni producenci konkurują z ofertą Toyoty, która w dużej mierze opiera się na samochodach spalinowych i hybrydach. Jednocześnie rynek szybko przesuwa się w stronę aut elektrycznych.

Słabsza sprzedaż w Chinach odbiła się także na wynikach dostawcy Toyoty - firmy Denso. W ubiegłym tygodniu spółka poinformowała o spadku zysku operacyjnego w Azji o ponad jedną trzecią w ciągu sześciu miesięcy zakończonych we wrześniu. Firma wskazała na mniejszą sprzedaż samochodów w Chinach oraz wyższe koszty materiałów.

Toyota zwiększa inwestycje w automatyzację

Inwestorzy będą także obserwować wydatki Toyoty na automatyzację fabryk, oprogramowanie samochodowe i autonomiczną jazdę.

Firma szacuje, że od 2028 roku modernizacja zakładów może kosztować ją 1 bln jenów rocznie. Toyota planuje między innymi zwiększać wykorzystanie robotów i automatyzacji w fabrykach.

Toyota jest największym producentem aut na świecie, a jej najgroźniejszymi konkurentami na rynku są Volkswagen Group, Hyundai Motor Group, General Motors oraz Stellantis.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
MotoryzacjatoyotaSamochody elektryczne
Zobacz także:
Pilne
Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję
Z kraju
Karol Nawrocki
ZUS umorzy część należności. Jest podpis prezydenta
Pieniądze
Tesla wnętrze samochodu
Mieli płacić za system, z którego nie mogą korzystać. Organizacja konsumencka atakuje giganta
Tech
gaz, palnik, płomień shutterstock_2080980043
Decyzja w sprawie cen gazu. Minister zapowiada termin
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw w czwartek. Co pokażą pylony
Pieniądze
pap_20261029_1WM
Reakcja na wybory w USA na rynkach. Inwestorzy mają obawy
Rynki
Protest w sprawie finansowania mediów w Czechach
Protest w obronie mediów publicznych. Tysiące osób wyszło na ulice
Ze świata
Polskie pieniądze leżą na klawiaturze laptopa – zarabiaj pieniądze w internecie.
Nieautoryzowane transakcje płatnicze. Cztery banki wprowadzą zmiany
Pieniądze
Zbliżenie na dłoń naukowca trzymającą czerwony worek z krwią w chłodziarce w laboratorium banku krwi. Worki z krwią, pozyskane w drodze jej oddawania, zostaną wykorzystane w leczeniu pacjentów. Koncepcja medyczna ratowania życia
Cyberatak na lodówki z krwią. Temperaturę ustawiono na 110 stopni
Ze świata
Protest przeciwko Mecie w Brazyli
Jest decyzja sądu w sprawie treści publikowanych przez media. "Historyczna"
Tech
OpenAI shutterstock_2797310785
Były wiceszef Pentagonu w OpenAI. Dostanie specjalną funkcję
Tech
Ormuz – cieśnina
Tankowce miały wpłynąć na miny
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto wciąż rośnie
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Pieniądze
Lotnisko Warszawa-Radom
Jedyna oferta. Lotnisko w Radomiu z nowym połączeniem
Turystyka
Policja, Niemcy
Miał wysłać dwóch sabotażystów do Polski. Mężczyzna trafił do aresztu
Ze świata
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Biedronka przegrywa w sądzie. Musi zapłacić kilkadziesiąt milionów kary
Handel
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Szykują zmiany w centrach danych. Chodzi o zużycie energii
Tech
Ernest Bejda
Były członek zarządu na celowniku PZU. Spółka będzie dochodzić odszkodowania
Z kraju
Binance
Fałszywa rekrutacja i złośliwy kod. Tak zaatakowano Binance
Tech
korea paszport bilet bagaż shutterstock_2694279535
Dane prezydenta wyciekły do sieci. Pilna wymiana paszportów
Ze świata
Mobilna grupa ogniowa 208. Chersońskiej Brygady Rakiet Przeciwlotniczych, Ukraina, 30 marca 2026 r.
"Jeden z największych ataków". Rosjanie uderzyli w elektrownie
Ze świata
media markt - OleksSH shutterstock_2470003291
MediaMarkt i Saturn trafią w chińskie ręce. Bruksela dała zielone światło
Handel
pap_20221027_14G
Media: to może zachwiać rynkiem paliw w Rosji
Ze świata
supermarket nabiał chłodnia shutterstock_2850010589
Atak na lodówki w Polsce. Jest potwierdzenie
Z kraju
Uzależnienie w sieci
Awaria w Play. Część usług przestała działać
Tech
apple store leicester wielka brytania - Steve Travelguide shutterstock_2757476923
Apple zwiększa sprzedaż. Ale ma problem z dostawami
Tech
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dają milion złotych za znalezienie luk w systemach
Tech
Możejki
"Ta inwestycja nigdy się nie zwróci". Orlen rozważa zamknięcie rafinerii
Z kraju
Droga do jawności majątkowej polityków
Oszczędności Polaków na tle UE. Tylko dwa kraje z gorszym wynikiem
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica