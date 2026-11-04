Moto Odbicie największego producenta na świecie. "Kluczowe jest to" Oprac. Jan Sowa |

Szymon Kazimierczak: napompowany balon branży motoryzacyjnej musi się skurczyć Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Alexander Fedosov/Shutterstock

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Według mediany prognoz dziewięciu analityków ankietowanych przez LSEG zysk operacyjny Toyoty w kwartale od lipca do września miał wzrosnąć o 18 proc. - do 992 mld jenów, czyli około 6,3 mld dolarów. Przychody miały zwiększyć się o 8 proc., do 13,4 bln jenów, czyli około 84,5 mld dolarów. Są to prognozy, a nie opublikowane wyniki spółki - podkreślił Reuters.

Hybrydy wspierają sprzedaż w Ameryce Północnej

Globalna sprzedaż samochodów Toyoty i Lexusa spadła w trzecim kwartale 2026 roku o 4 proc., do nieco ponad 2,5 mln pojazdów. Największy spadek firma odnotowała w Chinach, gdzie sprzedaż zmniejszyła się o 22 proc. Na Bliskim Wschodzie była niższa o jedną trzecią.

W Ameryce Północnej sprzedaż zelektryfikowanych samochodów Toyoty, w tym hybryd, wzrosła o ponad 30 proc. i zbliżyła się do 430 tys. pojazdów. Łączna sprzedaż w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się jednak o mniej niż 1 proc.

- Przy rosnących cenach benzyny jest popyt na oszczędniejsze hybrydy. Kluczowe jest to, ile z tych bardziej dochodowych samochodów się sprzedaje - powiedział Yuya Takahashi, analityk Marusan Securities.

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Konkurencja w Chinach wyzwaniem dla Toyoty

Sytuacja w Chinach może pozostać jednym z głównych powodów do niepokoju dla inwestorów. Na największym rynku samochodowym świata lokalni producenci konkurują z ofertą Toyoty, która w dużej mierze opiera się na samochodach spalinowych i hybrydach. Jednocześnie rynek szybko przesuwa się w stronę aut elektrycznych.

Słabsza sprzedaż w Chinach odbiła się także na wynikach dostawcy Toyoty - firmy Denso. W ubiegłym tygodniu spółka poinformowała o spadku zysku operacyjnego w Azji o ponad jedną trzecią w ciągu sześciu miesięcy zakończonych we wrześniu. Firma wskazała na mniejszą sprzedaż samochodów w Chinach oraz wyższe koszty materiałów.

Toyota zwiększa inwestycje w automatyzację

Inwestorzy będą także obserwować wydatki Toyoty na automatyzację fabryk, oprogramowanie samochodowe i autonomiczną jazdę.

Firma szacuje, że od 2028 roku modernizacja zakładów może kosztować ją 1 bln jenów rocznie. Toyota planuje między innymi zwiększać wykorzystanie robotów i automatyzacji w fabrykach.

Toyota jest największym producentem aut na świecie, a jej najgroźniejszymi konkurentami na rynku są Volkswagen Group, Hyundai Motor Group, General Motors oraz Stellantis.