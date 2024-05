Zmiany w badaniach technicznych. Nowe przepisy od 1 czerwca

- Nie będzie już fizycznego zatrzymania dokumentu przez SKP, który w kolejnym kroku odsyłany jest do organu rejestrującego, gdzie następnie właściciel pojazdu po okazaniu zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego z wynikiem pozytywnym fizycznie odbiera ten dowód. Od 1 czerwca 2024 roku stacja będzie zatrzymywała dowód rejestracyjny w sposób wirtualny i w ten sposób będzie także go zwracała - wyjaśnił portalowi dziennik.pl Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.

Zmiany w badaniach technicznych od czerwca

"Dane o badaniach technicznych wykonanych w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów powinny być przekazane niezwłocznie po jego przeprowadzeniu, za pomocą posiadanych certyfikatów VPN i SSL do Centralnej Ewidencji Pojazdów, tak jak jest to w przypadku badań technicznych przeprowadzanych bezpośrednio w stacji kontroli pojazdów" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt określa minimalne wymagania dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowego stosowanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w tej infrastrukturze. Chodzi o urządzenie do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu 115 kN (kiloniuton), w wersji mobilnej wraz z zestawem podkładów do stabilizacji pojazdu podczas badania technicznego albo urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej, w wersji mobilnej.