Szykuje się rewolucja dla kierowców. Stawka OC może wzrosnąć nawet o kilkaset procent

Gazeta zwraca uwagę, że mimo rosnącej sieci dróg ekspresowych i autostrad nasze trasy niezmiennie należą do najmniej bezpiecznych w Europie. "Rz" ocenia, że Polska jest na jednym z czołowych miejsc pod względem liczby zabitych na drogach w stosunku do liczby ludności, a polscy kierowcy słyną z lekceważenia przepisów.

Składki OC w 2022 roku - zmiany

- Od lat o to walczyliśmy. Uważamy, że to znacząco poprawi bezpieczeństwo na drogach - mówi w rozmowie z dziennikiem Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tłumaczy, że szykując ofertę polisy OC dla kierowcy, ubezpieczyciel bierze obecnie pod uwagę jego szkodowość. To jednak działa post factum, bo szkoda najpierw musi się wydarzyć. Nowe rozwiązanie ma natomiast działać prewencyjnie.

- Dostęp do danych o punktach i mandatach pozwoli firmom ubezpieczeniowym precyzyjniej dopasować wysokość składki do potencjalnej szkodowości właściciela pojazdu. Dzięki temu osoby bezpiecznie poruszające się po drogach będą mogły liczyć na bardziej atrakcyjne ceny niż kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego - mówi "Rz" Bartosz Olszycki, dyrektor Departamentu Produktów Komunikacyjnych w Warcie.

Spadek liczby wykroczeń

Ponadto z 13 290 do 10 874 spadła liczba wykroczeń dotyczących nieustąpienia pierwszeństwa innemu pojazdowi. Z danych wynika, że kierowcy bardziej pilnują się też w okolicach sygnalizacji świetlnej. Liczba wykroczeń dotyczących niestosowania się do sygnalizacji świetlnej spadła bowiem z 14 428 do 9663. Mniej jest też wykroczeń związanych z nieprawidłową zmianą pasa ruchu lub kierunku ruchu. Ich liczba spadła z 17 705 w 2021 roku do 15 470 w 2022 roku.