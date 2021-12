Prawie 2,4 miliarda złotych na budowę 51 obwodnic. Lista inwestycji

Budowa obwodnic

Szef rządu, mówiąc o obwodnicach, które mają powstać w województwie śląskim, wskazywał, że wsparcie tych inwestycji drogowych to efekt starań strony społecznej, reprezentowanej przez lokalnych parlamentarzystów. Ocenił, że nowa inwestycja w Rudzie Śląskiej, to ogromna szansa także dla lokalnego rynku pracy – szczególnie ważne wobec następstw polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

- To są ważne tematy dla wszystkich, którzy tutaj, w Rudzie Śląskiej z niepokojem patrzą w przyszłość. Transformacja klimatyczno-energetyczna, która tutaj daje się we znaki, zresztą w całej Europie, która jest przestraszona tym, co dzieje się na rynku cen uprawnień do emisji CO2, co dzieje się z cenami gazu – to przekłada się na codzienne życie wszystkich - ocenił szef rządu.