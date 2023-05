Od poniedziałku 1 maja wprowadzono do przepisów tablice rejestracyjne motorowerowe zabytkowe. Na takiej tablicy jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na żółtym tle. Zmiany zawarto w rozporządzeniu ministra infrastruktury.

Nowy typ tablicy rejestracyjnej

Zgodnie z rozporządzeniem, od dnia 1 maja br. "organ rejestrujący na wniosek właściciela zabytkowego motoroweru wymienia tablice rejestracyjne pojazdu zgodne z dotychczasowymi przepisami na tablice rejestracyjne motorowerowe zabytkowe, w przypadku gdy dla motoroweru zgłoszonego do rejestracji jako pojazd zabytkowy były wydane: 1) tablica rejestracyjna motocyklowa zabytkowa – z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego; 2) tablica rejestracyjna motorowerowa – z nowym numerem rejestracyjnym".

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym pojazd zabytkowy, to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów.