Konfiskata auta i do trzech lat pozbawienia wolności. Kolejny bat na pijanych kierowców

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by pijani kierowcy mieli konfiskowane samochody. Projekt zmian w kodeksie karnym jest już w Rządowym Centrum Legislacji – pisze w środę "Rzeczpospolita". Podobne rozwiązanie funkcjonuje w innych państwach europejskich. Podwyższona do trzech lat pozbawienia wolności zostaje również górna granica zagrożenia karnego przewidziana za popełnienie takiego przestępstwa po raz pierwszy.

Wyższe kary dla kierowców

Konfiskata aut - wątpliwości prawników

– Różnica wartości konfiskowanych samochodów od 10 do powiedzmy 100 tys. zł jest zbyt rozległa, by zabierać kierowcom auta tak jak leci. Jeśli mamy być karani, to zgodnie z zasadą proporcjonalności. Nie można wprowadzać jakiejś jednej kary, która zadziała w każdej sytuacji. Jest przecież nawiązka, którą sąd może manewrować, biorąc pod uwagę możliwości finansowe sprawcy. Może ją orzec w górnej wysokości i dolnej. To jest sprawiedliwe traktowanie. Sprawiedliwe do osiąganych korzyści. Decyzja należy do sądu. A ten ma wgląd w sytuację finansową. W większości sytuacji bardzo drobiazgowo ją analizuje – komentuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" propozycje zmian Łukasz Cieślak, adwokat z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz.