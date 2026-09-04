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Nowe zasady dla początkujących kierowców. Od 4 września łatwiej stracić prawo jazdy

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Źródło wideo: Policja Namysłów
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Zmiany dla nowych kierowców. W piątek 4 września zaczną obowiązywać nowe przepisy. Najważniejsze zmiany obejmą osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B i zostaną objęte okresem próbnym. W jego trakcie dwa poważne wykroczenia mogą wydłużyć okres próby, a trzy – doprowadzić do cofnięcia uprawnień.

Od 3 marca 2026 roku w Polsce można uzyskać prawo jazdy kategorii B już po ukończeniu 17 lat. Młody kierowca musi jednak przestrzegać dodatkowych zasad i ograniczeń: przez pierwsze 6 miesięcy od uzyskania uprawnień, nie dłużej niż do ukończenia 18 lat, może prowadzić samochód wyłącznie z doświadczonym opiekunem, a do 18. urodzin jego prawo jazdy jest ważne tylko na terytorium Polski.

Zmiany dla kierowców - okres próbny

Od 4 września osoba, która po raz pierwszy otrzyma prawo jazdy kategorii B, zostanie objęta okresem próbnym. W przypadku pełnoletniego kierowcy potrwa on dwa lata.

Inne zasady przewidziano dla 17-latków, którzy mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Ich okres próbny będzie trwał trzy lata, ale nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia.

Podczas okresu próbnego kierowców będzie obowiązywał bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu. Wprowadzono również specjalne zasady dotyczące punktów karnych oraz poważniejszych naruszeń przepisów ruchu drogowego.

Jedną z granic przewidzianych dla kierowców w okresie próbnym będzie 12 punktów karnych. Po jej przekroczeniu kierowca zostanie skierowany na obowiązkowe praktyczne szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

Utrata uprawnień - za co

Młodzi kierowcy muszą uważać nie tylko na punkty karne. Nowe przepisy dają możliwość cofnięcia prawa jazdy po popełnieniu trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w czasie okresu próbnego.

Ustawa wskazuje konkretne naruszenia:

  • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu;
  • wymuszenie pierwszeństwa;
  • przejazd na czerwonym świetle;
  • niezatrzymanie się przed znakiem STOP;
  • poważne wykroczenia wobec pieszych;
  • niezastosowanie się do poleceń osoby kierującej ruchem
  • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 30 km/h.

Popełnienie dwóch wykroczeń należących do wskazanego w przepisach katalogu spowoduje przedłużenie okresu próbnego o kolejne dwa lata.

Źródło: TVN Turbo, tvn24.pl
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Tagi:
MotoryzacjaEgzamin na prawo jazdyPrawo jazdy
Aleksandra Szlasa
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
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