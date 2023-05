Nowe odcinkowe pomiary prędkości. Pierwszy już stoi

- Pierwsza bramownica znajduje się na wysokości miejscowości Promna-Kolonia, natomiast druga w okolicach miejscowości Nowy Gózd. Monitorowane są wszystkie pasy ruchu w obu kierunkach na długości około 14 kilometrów - podała. Dodała przy tym, że na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. - Urządzenia przeszły pozytywnie proces legalizacji. Jesteśmy na ostatnim etapie związanym z odbiorami urządzeń od wykonawcy. Musimy zweryfikować, czy w sposób prawidłowy urządzenia zostały zamontowane, zgodnie z naszymi wytycznymi. Po zakończeniu odbiorów, urządzenia zostaną przełączone w tryb testowy. Będziemy sprawdzać, czy w sposób prawidłowy pracują i przesyłają dane do centrali CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - red.) - podkreśliła.

Urządzenia mogą zacząć pracować już w czerwcu

- Wykonawca przygotowuje się już do montażu urządzeń na kolejnym odcinku. Będzie to autostrada A4 pomiędzy miejscowościami Kąty Wrocławskie, a Kostomłoty - przekazała. Przypomniała, że 39 nowych urządzeń obejmie łącznie ok. 200 kilometrów dróg. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy systemu, CANARD będzie dysponował 73 tego rodzaju urządzeniami, a z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie łącznie ok. 400 kilometrów dróg.