Nowe tablice rejestracyjne w Polsce

Możliwe, że już niedługo na polskich drogach pojawią się auta z nowymi tablicami rejestracyjnymi. Chodzi o żółte tablice z czerwonym numerem rejestracyjnym. Zmiany mają wejść 1 czerwca 2024 roku.

W Polsce oprócz standardowych tablic rejestracyjnych z białym tłem i czarną czcionką, są jeszcze: żółte - dla pojazdów zabytkowych, zielone - dla aut bezemisyjnych, niebieskie - dla samochodów dyplomatów. Niedługo ma dojść do tego jeszcze nowy rodzaj.

Nowe tablice rejestracyjne

Tak przynajmniej wynika z projektu rozporządzenia ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

Z projektu dowiadujemy się, że na tablicy rejestracyjnej tymczasowej będzie "wytłoczony numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu: - barwy czerwonej na białym tle albo - barwy czerwonej na żółtym tle w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych".

Samochody sportowe na polskich drogach

16 sierpnia 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jak wyjaśniła kancelaria prezydenta w komunikacie prasowym zmiany "polegają m.in. na wprowadzeniu do ustawy nowego oddziału 7 Dopuszczenie do ruchu samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych".

"Przepisy te będą miały zastosowanie do samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwy polski związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie" - wskazała kancelaria.

Chodzi o to, że samochody sportowe będą dopuszczone do zwykłego ruchu drogowego podczas trwania zawodów - np. dojeżdżanie do kolejnych odcinków specjalnych w rajdach.

Projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania. Przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2024 r.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/dap

Źródło: tvn24.pl