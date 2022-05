Rynek cofnął się o sześć lat. Najnowsze dane

W kwietniu 2022 roku w Polsce zarejestrowano 39 763 samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony - wynika ze wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Oznacza to spadek w ujęciu rocznym o 15,5 procent. Nie licząc epidemicznego kwietnia 2020 roku podobny poziom rejestracji w tym miesiącu odnotowano w 2016 roku - zwrócił uwagę Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Od początku tego roku zarejestrowano 157 667 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t. To o 13,8 proc. mniej (25 339 sztuk) niż w tym samym okresie 2021 roku. Jednocześnie to także o 797 aut mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. "Tylko wtedy notowaliśmy wzrosty, co było optymistyczne a teraz jednak spadki" - zaznaczyli przedstawiciele PZPM-u.