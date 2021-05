Senność, zmęczenie - nowe samochody ostrzegą. Zmiana zasad w UE

Od połowy 2022 roku wszystkie nowe pojazdy w UE będą wyposażone w detektory monitorujące skupienie kierowcy i w razie potrzeby ostrzegą o senności lub zmęczeniu - informuje . Z badań ITS wynika, że 10 proc. wypadków na autostradach jest wynikiem zmęczenia lub zaśnięcia.

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że 10 proc. wypadków na autostradach i co dwunasty wypadek na drogach ekspresowych jest wynikiem zmęczenia lub zaśnięcia za kierownicą. Natomiast analizy Komisji Europejskiej wskazują, że zmęczeniem może być spowodowanych nawet 20 proc. wypadków.

"Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest długa i monotonna jazda, która sprzyja utracie koncentracji. Szacuje się, że kierowanie pojazdem przez kilkanaście godzin porównywalne jest z jazdą po spożyciu alkoholu. Paradoksalnie, im większe zmęczenie, tym nawet sześciokrotnie większa skłonność u kierowców do podejmowania ryzyka dalszej jazdy" - poinformował ITS powołując się na europejskie badania ESRA.

Nowe wyposażenie samochodów

"To kolejny krok na drodze cyfrowej ewolucji transportu kołowego, który ma być bezpieczniejszy i zrównoważony. Proszę zwrócić uwagę, że z każdą generacją pojazdów przybywa wszelkiego typu elektronicznych asystentów, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo już nie tylko kierowcy i pasażerów, ale i pozostałych uczestników ruchu. Ta mnogość systemów stopniowo przybliża nas do pojazdów samosterujących, które zapewnią nam jeszcze większą ochronę" - ocenił, cytowany w komunikacie, dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak.