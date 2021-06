Rewolucyjne zmiany na drogach. Nowe przepisy weszły w życie

Pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju, zakaz tak zwanej jazdy na zderzak i ujednolicenie prędkości w terenie zabudowanym niezależnie od pory dnia. To efekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać we wtorek.

Przejścia dla pieszych

Według nowych przepisów piesi mają pierwszeństwo także przed wejściem na pasy. "Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście" – napisano w ustawie.

Jazda na zderzaku

Ujednolicenie prędkości

Oczami ekspertów

Wątpliwości co do tego, w jaki sposób określono w nowych przepisach zakaz korzystania ze smartfonów na przejściach dla pieszych, wyraził na antenie TVN24 ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski.

Wyjaśnił, że chodzi o sformułowanie, które znalazło się w nowych przepisach, stanowiące, że nie można korzystać z telefonu "tylko wtedy, kiedy prowadzi to do ograniczenia możliwości oceny sytuacji na drodze".

Dodał: - Można to sparafrazować w ten sposób, słynne słowa z "Misia", gdy szatniarz mówił do (Ryszarda - red.) Ochódzkiego: nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Panie władzo, zachowałem szczególną ostrożność, upewniłem się, ten telefon nie ograniczył mi oceny sytuacji na drodze i co mi pan zrobi? Obawiam się, że będzie dochodziło do kłótni, polemik z policjantami, że ludzie nagminnie nie będą przyjmować mandatów karnych, będą stwarzać zagrożenie na przejściu, a sądy będą zawalone sprawami, wnioskami do sądów o błahe wykroczenia.