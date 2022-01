Nowy taryfikator mandatów już obowiązuje. Co z punktami karnymi?

Od początku roku obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Na zmiany w punktach karnych trzeba jednak jeszcze trochę poczekać - zaczną obowiązywać od 17 września 2022 roku. - Jest czas, by się do tego przygotować - stwierdził w programie "Raport" w TVN Turbo komisarz Robert Opas z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji.

Od 1 stycznia 2022 roku weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz zmiany w kodeksie wykroczeń. Regulacja m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł.

Nowy zasady dotyczące punktów karnych zaczną obowiązywać znacznie później. - Punkty karne dotyczące recydywy, większej liczby punktów karnych podczas jednej interwencji, zmiany systemu wejdą w życie 17 września 2022 roku. Jest jeszcze czas byśmy się mogli wszyscy zapoznać, a policja dostosować system teleinformatyczny - wyjaśnił Opas.

Oznacza to, że do 17 września można się zapisywać na kursy, na których niechlubną zdobycz punktową można zredukować.

Czy od 1 stycznia kierowcy jeżdżą wolniej?

- Zdecydowanie wolniej. Nawet w te dni luźniejsze, gdy piratów nie brakuje, zdecydowanie noga z gazu była - powiedział w rozmowie z "Raportem" TVN Turbo pan Andrzej, taksówkarz.

Policja w swoich statystykach widzi to samo - jest wolniej. - W pierwsze dwa dni nowego roku - sobotę i niedzielę - zatrzymaliśmy na polskich drogach zaledwie 29 kierowców, którzy znacznie przekroczyli prędkość w obszarze zabudowanym, czyli mówimy o przypadkach 50 plus (przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h - red.). Jeszcze w starym roku w te dni zatrzymywaliśmy 150-200 takich kierowców, więc to są dane optymistyczne - stwierdził Opas.

Nowe stawki mandatów od początku 2022 roku

Nowe stawki mandatów zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. Przepisy dotyczące recydywy - podobnie jak nowy taryfikator punktów karnych - wejdą w życie po upływie 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Nowe punkty karne w 2022 roku

W nowym taryfikatorze punktów karnych wyszczególniono 12 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych. Wśród nich znalazło się nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu.

Tyle samo punktów karnych otrzyma na swoje konto również kierowca, który: nie zatrzyma się do kontroli i ucieknie; spowoduje wypadek drogowy; sprowadzi katastrofę w ruchu lądowym; kieruje pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu; kieruje pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym; wyprzedzi na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Zmianą jest również zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. Ponadto wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Taryfikator mandatów 2022

Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie z telefonu w czasie jazdy wyniesie 500 zł. Tyle samo kosztowało będzie przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym.

Od 300 do 500 zł wyniesie mandat za niezachowanie przez kierującego pojazdem odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 metrów, zaś od 500 do 2500 zł będzie kosztowała jazda tzw. korytarzem życia.

Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach lub na nie wchodzącemu zapłacimy 1500 zł. Taki sam mandat grozi kierującemu pojazdem, który skręcając w drogę poprzeczną nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez tę jezdnię. 1500 zł może zapłacić również kierujący, który wyprzedzi inny pojazd na przejściu dla pieszych, albo ominie pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Ponadto podwyższona została górna granica grzywny za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, kto w danym miejscu i czasie prowadził pojazd. Wtedy należy się liczyć z karą w wysokości nawet 8000 zł.

