Bat na kierowców. 128 nowych urządzeń

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiedział zakup około 128 urządzeń do namierzania wykroczeń drogowych. Na polskich drogach pojawią się nowe fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, a także kamery monitorujące przejazd na czerwonym świetle.

Obecnie GITD ma do dyspozycji 594 urządzenia do rejestrowania kierowców łamiących przepisy. W arsenale urzędników znajdują się także nieoznakowane BMW G3L 330i xDrive wykorzystywane do kontroli mobilnych, jako uzupełnienie systemu fotoradarowego.