Ofensywa na drogach. Gdzie staną nowe fotoradary?

Nowe fotoradary i urządzenia służące do monitorowania wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle - to plan Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na najbliższe miesiące. Z kolei na budowanym odcinku autostrady A1 uruchomiono właśnie pierwszy odcinkowy pomiar prędkości.

- 30 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości;

Nowe fotoradary

Rzeczniczka GITD Monika Niżniak informowała wówczas, że nowe fotoradary staną w miejscach, które do tej pory nie były objęte nadzorem z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących. - Wytypowano 26 lokalizacji na terenie 13 województw - mówiła.

- Są to miejsca, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w tym wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a kierowcy nagminnie nie stosują się do ograniczeń prędkości. Z analizy przeprowadzonej przez Instytut Transportu Samochodowego wynika, że miejsca te powinny zostać objęte kontrolą w pierwszej kolejności - tłumaczyła Niżniak.