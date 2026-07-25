Norweski fenomen. Jedyny taki kraj na świecie

Norwegia to królestwo elektryków. Z kilku powodów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kiedy norweski parlament w 2017 roku zatwierdzał cel stuprocentowego udziału aut bezemisyjnych w sprzedaży, po Polsce jeździło raptem tysiąc pojazdów z takim napędem.

- Największe zalety elektryka to niski koszt eksploatacji, wygoda codziennego ładowania w domu, cicha jazda oraz bardzo dobre osiągi - wymienia Karolina Szwajkowska, Polka mieszkająca w Oslo.

Do Norwegii przeprowadziła się w 2015 roku. Co szóste nowo rejestrowane auto w Norwegii było wtedy elektrykiem, jednak - jak się okazało - rewolucja dopiero nabierała tempa.