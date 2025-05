Media: gigant planuje zwolnić tysiące osób

czytaj dalej

Łączne cła USA wynoszące 145 procent na większość chińskich importów zostaną obniżone do 30 procent do 14 maja, podczas gdy chińskie cła wynoszące 125 procent na towary amerykańskie zostaną obniżone do 10 procent - wynika z komunikatu opublikowanego po spotkaniu w Genewie. Giełdy w Europie wystrzeliły, dolar się umacnia.