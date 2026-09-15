Moto Niemcy mają wprowadzić ulgi dla kierowców Oprac. Paulina Karpińska |

Cieślak o cenach paliw i szansach na powrót programu CPN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/KAISA SIREN

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- W związku z wysokimi cenami paliw rząd planuje wprowadzić ulgi dla kupujących paliwo - ogłosił we wtorek kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Dnia Przedsiębiorców zrzeszenia handlowego BGA, zorganizowanego w Berlinie.

- Uważam, że musimy podjąć działania - dodał.

Niemcy wprowadzą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?

Dokładne instrumenty nie zostały jeszcze ustalone na poziomie rządowym. Kanclerz zapewnił jednak, że zostaną ogłoszone niedługo. Merz przyznał, że dla wielu kierowców osiągnięta została granica obciążeń.

Działania rządu federalnego równolegle zapowiedział także reprezentujący socjaldemokratów wicekanclerz Lars Klingbeil. Opowiedział się przy tym za podatkiem od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych.

Agencja dpa podała we wtorek, że średnia cena litra benzyny Super E10 wzrosła w Niemczech do 2,286 euro.