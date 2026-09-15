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Niemcy mają wprowadzić ulgi dla kierowców

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Friedrich Merz
Cieślak o cenach paliw i szansach na powrót programu CPN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/KAISA SIREN
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W odpowiedzi na utrzymujące się wysokie ceny paliw niemiecki rząd zapowiedział przygotowanie rozwiązań, które mają przynieść ulgę kierowcom. Szczegóły planowanych działań mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

- W związku z wysokimi cenami paliw rząd planuje wprowadzić ulgi dla kupujących paliwo - ogłosił we wtorek kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Dnia Przedsiębiorców zrzeszenia handlowego BGA, zorganizowanego w Berlinie.

- Uważam, że musimy podjąć działania - dodał.

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Dokładne instrumenty nie zostały jeszcze ustalone na poziomie rządowym. Kanclerz zapewnił jednak, że zostaną ogłoszone niedługo. Merz przyznał, że dla wielu kierowców osiągnięta została granica obciążeń.

Działania rządu federalnego równolegle zapowiedział także reprezentujący socjaldemokratów wicekanclerz Lars Klingbeil. Opowiedział się przy tym za podatkiem od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych.

Agencja dpa podała we wtorek, że średnia cena litra benzyny Super E10 wzrosła w Niemczech do 2,286 euro.

Źródło: PAP
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Tagi:
NiemcyCeny paliwpaliwatankowanie
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