Niemiecki koncern motoryzacyjny planuje mocne cięcia kosztów

Według doniesień serwisu, dyrektor generalny Oliver Blume oraz dyrektor finansowy Arno Antlitz przedstawili szeroko zakrojony plan oszczędnościowy podczas zamkniętego spotkania z kadrą zarządzającą, które odbyło się w połowie stycznia w Berlinie.

Cięcia warte dziesiątki miliardów

Inicjatywa ma zapewnić rentowności spółki, która boryka się ze spadkiem sprzedaży w Chinach, amerykańskimi cłami i rosnącą konkurencją na rynku. Rzecznik Volkswagena zaznaczył, że firma już trzy lata temu wdrożyła program operacyjny obejmujący wszystkie marki, co pozwoliło zaoszczędzić dziesiątki miliardów euro.

- Dzięki temu programowi grupie miało udać się zrównoważyć negatywne skutki napięć geopolitycznych, w tym amerykańskich ceł - wyjaśnił rzecznik.

Jak informuje "Manager Magazin", podczas spotkania nie sprecyzowano, gdzie konkretnie zostaną wprowadzone cięcia ani jak ma wyglądać ściślejsza współpraca między markami. Nie wykluczono jednak możliwości zamknięcia niektórych zakładów produkcyjnych. Portal "Market Screener" szacuje wartość cięć na 60 miliardów euro.

Przedstawiciel Volkswagena zapowiedział, że Oliver Blume przedstawi wstępne informacje o wynikach finansowych podczas dorocznej konferencji prasowej, zaplanowanej na 10 marca.

