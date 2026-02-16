Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Niemiecki koncern motoryzacyjny planuje mocne cięcia kosztów

shutterstock_2515362835
Szymon Kazimierczak: chińscy producenci samochodów wykorzystali swoją szansę wkraczając do Europy
Źródło: TVN24
Koncern motoryzacyjny Volkswagen chce do końca 2028 roku obniżyć koszty operacyjne o 20-procent. Według informacji "Manager Magazin" zmiany mają objąć wszystkie należące do spółki marki.

Według doniesień serwisu, dyrektor generalny Oliver Blume oraz dyrektor finansowy Arno Antlitz przedstawili szeroko zakrojony plan oszczędnościowy podczas zamkniętego spotkania z kadrą zarządzającą, które odbyło się w połowie stycznia w Berlinie.

Cięcia warte dziesiątki miliardów

Inicjatywa ma zapewnić rentowności spółki, która boryka się ze spadkiem sprzedaży w Chinach, amerykańskimi cłami i rosnącą konkurencją na rynku. Rzecznik Volkswagena zaznaczył, że firma już trzy lata temu wdrożyła program operacyjny obejmujący wszystkie marki, co pozwoliło zaoszczędzić dziesiątki miliardów euro.

- Dzięki temu programowi grupie miało udać się zrównoważyć negatywne skutki napięć geopolitycznych, w tym amerykańskich ceł - wyjaśnił rzecznik.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia

Rekrutacja w "polskim hubie motoryzacyjnym". Niedługo pierwsze ogłoszenia

Dla pracownika
Fala zwolnień na horyzoncie. Gigant branży piwnej zapowiada zmiany

Fala zwolnień na horyzoncie. Gigant branży piwnej zapowiada zmiany

Ze świata

Jak informuje "Manager Magazin", podczas spotkania nie sprecyzowano, gdzie konkretnie zostaną wprowadzone cięcia ani jak ma wyglądać ściślejsza współpraca między markami. Nie wykluczono jednak możliwości zamknięcia niektórych zakładów produkcyjnych. Portal "Market Screener" szacuje wartość cięć na 60 miliardów euro.

Przedstawiciel Volkswagena zapowiedział, że Oliver Blume przedstawi wstępne informacje o wynikach finansowych podczas dorocznej konferencji prasowej, zaplanowanej na 10 marca.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
VolkswagenProdukcja przemysłowaMotoryzacjaPraca
Zobacz także:
shutterstock_2429159703
Polska sieć fast food w tarapatach. Właściciel składa wniosek o upadłość
Z kraju
Tom Cruise i Brad Pitt
Hollywood kontra AI. Branża filmowa bije na alarm
Tech
kryptowaluty
Kryptowalutowa wolna amerykanka. W oczekiwaniu na ustawę
Pieniądze
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Tak Taylor Swift pilnuje swojej marki. Firma rezygnuje z rejestracji znaku
Ze świata
Chińskie samochody elektryczne
"Bardzo mi się to podoba. Niech Chiny przyjdą"
Moto
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Rynek ropy wstrzymuje oddech przed rozmowami USA-Iran
Rynki
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Płace, zatrudnienie i dane o przemyśle. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
pieniadze mieszkanie dom PLN shutterstock_2623833497
Polacy polubili luksus. W tym segmencie popyt rośnie
Nieruchomości
Rosjanie w Afryce
Ryby z Afryki w służbie Kremla. Tak Putin zarabia na wojnę
Ze świata
Pekin, Chiny
Chińskie zbliżenie. Ukłon w stronę Kanady i Wielkiej Brytanii
Ze świata
Lotnisko Newark-Liberty, nieopodal Nowego Jorku
Trudna sytuacja w USA. Możliwy paraliż ruchu lotniczego
Ze świata
Chiny. Rok "smutnego konia". Zabawka stała się hitem, choć za jej powstaniem stoi błąd pracownika
Fala memów. Nowy trend buntem wobec propagandy
Ze świata
Sklep Action w Poznaniu
Duża sieć wycofuje produkt. Wykryto azbest
Z kraju
Barack Obama
Czy kosmici istnieją? Obama odpowiada
Ze świata
Warszawa
"Bolesna" niespodzianka w PIT. "System karze takie osoby"
Maja Piotrowska
shutterstock_1861102306
Podatki 2026 czas zacząć. Logowanie do Twój e-PIT
Dla pracownika
Paryskie lotnisko Paryż-Charles de Gaulle jest drugim najbardziej obciążonym portem lotniczym Europy
Lotniska odwołują loty
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Czas na PIT. Tego boi się większość
Z kraju
shutterstock_2470127991
Jak zalogować się do KSeF? Resort wyjaśnia
Dla firm
Grenlandia
Dania ma jasny komunikat dla turystów z USA
Turystyka
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Polacy w obliczu kryzysu. Niepokojące wyniki badania
Pieniądze
Merz, Macron i Starmer
Starmer: to jest waluta naszych czasów
Ze świata
Colombo, Sri-Lanka, shutterstock_1298350261
Wyspa przeżywa oblężenie. Gwałtowny wzrost cen
Turystyka
Delcy Rodriguez przyjmuje amerykańską delegację w Caracas
Przejęcie władzy za zgodą USA. Trump: już to zrobiliśmy
Ze świata
Zakupy w supermarkecie (zdjęcie poglądowe)
Co z opakowaniami po mleku? "Będziemy przekonywać Unię Europejską"
Z kraju
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot rośnie do 170 milionów złotych
Pieniądze
Nowe rozporządzenie unijne wprowadzi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych
Ministerstwo chce zmian w kamieniach milowych
Ze świata
shutterstock_2182019307_1
Stoi za sukcesem kultowej postaci. Odchodzi po blisko pół wieku
Ze świata
Reakcja posłów na wyniki głosowania w sprawie programu SAFE
Prawdy i mity w sprawie SAFE. "Wstyd"
Jan Piotrowski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica