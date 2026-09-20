Moto To nie koniec cięcia kosztów w Volkswagenie. Koncern szykuje zwolnienia w Porsche Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ostre cięcia zatrudnienia w Volkswagenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: fotokaleinar/Shutterstock

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Według "Handelsblatt" dokumenty dotyczące niedawnego porozumienia rady nadzorczej Volkswagena w sprawie rozpoczęcia największej restrukturyzacji w historii niemieckiej grupy motoryzacyjnej przewidują zmniejszenie zatrudnienia w Porsche o około 4,1 tysiąca osób.

Redukcje mają pomóc wypełnić lukę w planie oszczędności szacowaną na około 700 mln euro, czyli 803,8 mln dolarów.

Gazeta zaznaczyła, że planowane cięcia miałyby zostać przeprowadzone niezależnie od zawartych już porozumień dotyczących ograniczenia zatrudnienia.

Co piąty pracownik Porsche do zwolnienia

W lipcu zarząd Porsche i przedstawiciele pracowników uzgodnili likwidację kolejnych 5 tys. miejsc pracy. Cięcia te miałyby zostać przeprowadzone poza redukcją 4 tys. stanowisk zaplanowaną wcześniej.

Łącznie oznaczałoby to, że do 2035 r. zatrudnienie u stuttgarckiego producenta modelu 911 może zmniejszyć się o około jedną piątą.

Volkswagen, jako spółka macierzysta, może rekomendować Porsche przeprowadzenie takich działań, jednak nie ma możliwości ich bezpośredniego narzucenia.

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Restrukturyzacja obejmie całą grupę

Volkswagen zapowiedział niedawno, że w całej grupie może dojść do likwidacji nawet 100 tys. miejsc pracy. Decyzja jest częścią restrukturyzacji wywołanej rosnącą presją konkurencyjną oraz dążeniem do zwiększenia konkurencyjności cenowej pojazdów produkowanych przez należące do koncernu marki.

Według Volkswagena w najbliższych latach zamknięcie może grozić również czterem zakładom produkcyjnym grupy w Niemczech.

Koncern mocno obniżył prognozę marży

W piątek Volkswagen obniżył prognozę całorocznej marży operacyjnej. Koncern zakłada obecnie, że wyniesie ona najwyżej 1 procent, podczas gdy wcześniej oczekiwał poziomu od 4 do 5,5 procent.

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Korekta prognozy wynikała przede wszystkim z odpisu aktualizującego wartość Porsche. Dyrektor generalny spółki Michael Leiters znajduje się pod rosnącą presją, by przedstawić skuteczną strategię naprawczą.

Producent samochodów sportowych zmaga się ze spadkiem sprzedaży w Chinach, a także z kosztami związanymi ze zmianą strategii dotyczącej rozwoju samochodów elektrycznych.