Zakaz aut benzynowych i z silnikami Diesla. Jest stanowisko Niemiec

Zakaz dla diesli i samochodów benzynowych

Komisja Europejska, dążąc do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku w stosunku do poziomu z 1990 roku, zaproponowała całkowitą redukcję emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów wprowadzanych na rynek do 2035 roku. Oznacza to, że od tego czasu nie będzie można sprzedawać samochodów z silnikami spalinowymi - wskazała Agencja Reutera.