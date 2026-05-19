Moto Niemieckie stacje benzynowe łamią przepisy. "Skutki źle zaprojektowanej ustawy" Oprac. Wiktor Knowski |

Dr Mateusz Dadej o aktualnych cenach paliw Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Analiza wykazała, że między 1 kwietnia a 11 maja 2995 z 15 240 (19,7 proc.) stacji benzynowych podniosło ceny paliw poza godz. 12 łącznie około 17 tys. razy. Najwyższy odsetek domniemanych naruszeń odnotowano w Bawarii - 25,6 proc., najniższy w Berlinie - 8,2 proc.

Stacje obwiniają ustawę

Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie, ogłaszanej w południe; obniżki cen mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. Od 1 maja obniżono też podatek paliwowy o około 17 eurocentów za litr. Regulacja ma obowiązywać do końca czerwca. Środki te wprowadzono po rozpoczęciu przez Izrael i USA wojny przeciwko Iranowi. Konflikt zbrojny spowodował wzrosty cen paliw.

Operatorzy stacji benzynowych odrzucają zarzuty celowego naruszania przepisów.

"Nasze wstępne ustalenia wskazują, że mamy do czynienia ze skutkami źle zaprojektowanej ustawy, a nie z celowymi naruszeniami" - powiedział Daniel Kaddik, szef Federalnego Stowarzyszenia Niezależnych Stacji Paliw, cytowany przez gazetę "Saechsische Zeitung". Jak podkreślił, proces zmiany ceny, jeszcze zanim dane zostaną przekazane do urzędu antymonopolowego, przechodzi przez złożony system kas, terminali płatniczych oraz tablic cenowych, a wolne połączenia lub trwające tankowania mogą powodować opóźnienia i zakłócenia.

Naruszenia na stacjach w Polsce

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego i doprowadziła do zablokowania cieśniny Ormuz - szlaku, którym wcześniej transportowano nawet 20 proc. światowej produkcji ropy naftowej. W wyniku tego konfliktu zwiększyły się hurtowe ceny paliw, co przełożyło się na ich koszt na stacjach benzynowych. W Polsce rząd wprowadził program "Ceny Paliwa Niżej". Zakłada on obniżenie stawki VAT na paliwo oraz akcyzy na paliwo i olej do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

>>> "Światowa gospodarka żyje ponad stan". Ekspert ostrzega

Ponadto zgodnie z przepisami minister energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Niedawno Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła kontrole na stacjach benzynowych, czy te stosują się do zasad programu. Według informacji przekazanej przez ministra energii Miłosza Motyki, choć wykryto nieprawidłowości, rząd nie widzi przypadków intencjonalnego łamania ustawy.

- To jest niespełna 500 stacji spośród blisko ośmiu tysięcy skontrolowanych, czyli to jest około 6 procent - odpowiedział Motyka.

- My nie mamy informacji o intencjonalnym łamaniu tej ustawy. Mamy natomiast sygnały o tym, że dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu - dodał. Jak tłumaczył, cena zakupu była ceną maksymalną, czyli tą wymaganą przepisami, a cena na pylonie nie została zaktualizowana. Dodał też, że dochodziło do sytuacji, w której sprzedawca mylnie stosował cenę z poprzedniego dnia.

OGLĄDAJ: TVN24