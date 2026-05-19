Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Niemieckie stacje benzynowe łamią przepisy. "Skutki źle zaprojektowanej ustawy"

|
pap_20260306_0NU
Dr Mateusz Dadej o aktualnych cenach paliw
Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP
Nawet co piąta stacja benzynowa w Niemczech naruszyła przepisy regulujące ceny paliw - wynika z analizy serwisu Mehr-Tanken. Według ograniczeń wprowadzonych w reakcji na trwający kryzys paliwowy, stacje u naszego zachodniego sąsiada mogą podnosić ceny tylko raz dziennie, w południe. Z kolei w Polsce, według wyliczeń, które podał minister energii - stacji, które nie przestrzegały maksymalnych cen paliw było zaledwie 6 procent.

Analiza wykazała, że między 1 kwietnia a 11 maja 2995 z 15 240 (19,7 proc.) stacji benzynowych podniosło ceny paliw poza godz. 12 łącznie około 17 tys. razy. Najwyższy odsetek domniemanych naruszeń odnotowano w Bawarii - 25,6 proc., najniższy w Berlinie - 8,2 proc.

Ceny paliw w środę. Zapłacimy więcej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ceny paliw w środę. Zapłacimy więcej

Z kraju

Stacje obwiniają ustawę

Aby odciążyć niemieckich kierowców, od początku kwietnia na stacjach obowiązuje zasada jednej podwyżki dziennie, ogłaszanej w południe; obniżki cen mogą być wprowadzane w dowolnym momencie. Od 1 maja obniżono też podatek paliwowy o około 17 eurocentów za litr. Regulacja ma obowiązywać do końca czerwca. Środki te wprowadzono po rozpoczęciu przez Izrael i USA wojny przeciwko Iranowi. Konflikt zbrojny spowodował wzrosty cen paliw.

Operatorzy stacji benzynowych odrzucają zarzuty celowego naruszania przepisów.

"Nasze wstępne ustalenia wskazują, że mamy do czynienia ze skutkami źle zaprojektowanej ustawy, a nie z celowymi naruszeniami" - powiedział Daniel Kaddik, szef Federalnego Stowarzyszenia Niezależnych Stacji Paliw, cytowany przez gazetę "Saechsische Zeitung". Jak podkreślił, proces zmiany ceny, jeszcze zanim dane zostaną przekazane do urzędu antymonopolowego, przechodzi przez złożony system kas, terminali płatniczych oraz tablic cenowych, a wolne połączenia lub trwające tankowania mogą powodować opóźnienia i zakłócenia.

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co się stanie, gdy zaleją rynek ropą? Pięć konsekwencji

Maciej Michałek

Naruszenia na stacjach w Polsce

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego i doprowadziła do zablokowania cieśniny Ormuz - szlaku, którym wcześniej transportowano nawet 20 proc. światowej produkcji ropy naftowej. W wyniku tego konfliktu zwiększyły się hurtowe ceny paliw, co przełożyło się na ich koszt na stacjach benzynowych. W Polsce rząd wprowadził program "Ceny Paliwa Niżej". Zakłada on obniżenie stawki VAT na paliwo oraz akcyzy na paliwo i olej do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

>>> "Światowa gospodarka żyje ponad stan". Ekspert ostrzega

Ponadto zgodnie z przepisami minister energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Niedawno Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła kontrole na stacjach benzynowych, czy te stosują się do zasad programu. Według informacji przekazanej przez ministra energii Miłosza Motyki, choć wykryto nieprawidłowości, rząd nie widzi przypadków intencjonalnego łamania ustawy.

- To jest niespełna 500 stacji spośród blisko ośmiu tysięcy skontrolowanych, czyli to jest około 6 procent - odpowiedział Motyka.

- My nie mamy informacji o intencjonalnym łamaniu tej ustawy. Mamy natomiast sygnały o tym, że dochodziło do różnicy pomiędzy ceną na pylonie a ceną zakupu - dodał. Jak tłumaczył, cena zakupu była ceną maksymalną, czyli tą wymaganą przepisami, a cena na pylonie nie została zaktualizowana. Dodał też, że dochodziło do sytuacji, w której sprzedawca mylnie stosował cenę z poprzedniego dnia.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
TVN24
31 min
0310_repo_fas_3
Mylą go z ADHD lub autyzmem. "Mózg podziurawiony jest jak sito"
TVN24
55 min
pc
Zmniejsza śmiertelność, dowody mamy od lat. Nie wszyscy ją akceptują
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Stacje benzynoweStacje paliwPaliwopaliwasprzedaż paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Żołnierze amerykańscy
Wiadomo, co usłyszał Kosiniak-Kamysz od szefa Pentagonu
TVN24
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
TVN24
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"
Paulina Karpińska
"Przełomowy uścisk dłoni". A naprawdę?
FAŁSZ"Znak poddania się Chinom"? Tak to wygląda
KONKRET24
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
TVN24
Rower wodny wywrócił się na jeziorze Juksty
Wypadek na jeziorze. Odnaleziono ciało mężczyzny
Mazury
warszawa samochody auta ulica
Nowa marka aut na polskich drogach? "To może być impuls"
Łukasz Figielski
Utrudnienia na trasie S7 przy węźle Tarczyn Północ
Akcja służb na trasie S7. Na jezdni leżał człowiek
WARSZAWA
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polecenie od Tuska w sprawie Ziobry. "Żeby nikt nie miał pretekstu"
Adrian Wróbel
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
TVN24
pap_20250808_0AT (1)
Poseł KO otwarcie o swojej chorobie. "To nie jest kwestia słabości"
TVN24
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
TVN24
dron-2
Drony nad Polską. Wojsko uspokaja
TVN24
Peter Magyar w Krakowie
"Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom"
RELACJA
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
TVN24
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Syn miliardera zatrzymany. Chodzi o sprawę zabójstwa jego ojca
TVN24
W środę zaplanowano zgromadzenia i przemarsze w centrum
W środę manifestacja w centrum Warszawy. Utrudnienia i objazdy
WARSZAWA
Pobicie zarejestrowała kamera monitoringu
Młodzi pseudokibice pobili dwóch mężczyzn w galerii handlowej. Nagranie
TVN24
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
TVN24
Pawilon handlowy w alei "Solidarności" zostanie rozebrany
Obskurny pawilon zniknie. Ma być zieleń i nawiązanie do historii
Dariusz Gałązka
Rumuński myśliwiec F-16
Alarm na Łotwie, dron zestrzelony nad Estonią
TVN24
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Kolejne odkrycie na terenie Pałacu Brühla - róża wiatrów
"Najciekawsze, najbardziej tajemnicze znalezisko"
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
TVN24
Utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD
Kolizja auta i koparki torowej. WKD wstrzymała ruch pociągów
WARSZAWA
Żołnierze USA w Polsce
Kongresmen o "obrzydliwej" decyzji. W Polsce to kolejny zapalnik konfliktu
FAKTY
Donald Trump
Eksperci: Trump musi to zrobić, by obniżyć ceny paliw
Ze świata
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
Lech Wałęsa odznaczony Europejskim Orderem Zasługi
Wałęsa odebrał ważne odznaczenie. Mówił o Rosji
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica