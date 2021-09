Walczą o zwrot opłat za niemieckie autostrady. W grę wchodzą niemałe pieniądze

Autostrady w Niemczech - opłaty

"Rz" przypomina, że prawo do zwrotu opłat to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 października 2020 roku. Gazeta zwraca uwagę, że wówczas Trybunał wydał wyrok, w którym stwierdził, że wliczanie do opłat za przejazd autostradą kosztów utrzymywania policji drogowej narusza prawo unijne. "Dało to wszystkim korzystającym z niemieckich dróg podstawę do dochodzenia roszczeń i do wystąpienia o zwrot części uiszczonych już opłat drogowych" - podkreśla dziennik.