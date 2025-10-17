Logo TVN24
Największa akcja serwisowa w historii chińskiego giganta

shutterstock_2591794421
Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie
Źródło: Reuters Archive
Chiński producent samochodów elektrycznych BYD ogłosił największą w swojej historii akcję serwisową, która obejmie niemal 116 tysięcy pojazdów - podaje Reuters. Chodzi o modele Tang i Yuan Pro, wyprodukowane w latach 2015–2022.

Akcja serwisowa, o której poinformowany został chiński organ nadzoru rynku, zakłada wezwanie do warsztatów 44 535 pojazdów BYD Tang, wyprodukowanych między marcem 2015 r. a lipcem 2017 r. W tych autach - jak przekazał Reuters - "niektóre wady konstrukcyjne podzespołów mogą powodować ich nieprawidłowe funkcjonowanie".

Kolejne 71 248 samochodów Yuan Pro EV, wyprodukowanych między lutym 2021 r. a sierpniem 2022 r., zostanie objętych akcją serwisową z powodu wad montażowych baterii.

Model BYD Tang, siedmiomiejscowy SUV, jest dostępny w sprzedaży w Polsce. Z kolei Yuan Pro można sprowadzić z Chin.

Według danych Otomoto Insights liczba ofert sprzedaży nowych samochodów chińskich producentów szybko w Polsce rośnie. W przypadku BAIC w sierpniu 2025 roku był to wzrost 443 proc. rok do roku ale inne marki, takie jak MG, czy właśnie BYD, także odnotowały duże przyrosty.

Kolejna akcja serwisowa

To już kolejna seria problemów technicznych u BYD w tym roku. W styczniu 2025 r. koncern ogłosił akcję serwisową obejmującą 6 843 SUV-y Fangchengbao Bao 5 typu plug-in hybrid z powodu ryzyka pożaru.

Z kolei we wrześniu 2024 r. producent objął akcją serwisową niemal 97 tysięcy modeli Dolphin i Yuan Plus EV, po tym jak stwierdzono usterkę w układzie sterowania kierownicą.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Oryzapratama/Shutterstock

TAGI:
MotoryzacjaChiny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica