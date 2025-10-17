Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie Źródło: Reuters Archive

Akcja serwisowa, o której poinformowany został chiński organ nadzoru rynku, zakłada wezwanie do warsztatów 44 535 pojazdów BYD Tang, wyprodukowanych między marcem 2015 r. a lipcem 2017 r. W tych autach - jak przekazał Reuters - "niektóre wady konstrukcyjne podzespołów mogą powodować ich nieprawidłowe funkcjonowanie".

Kolejne 71 248 samochodów Yuan Pro EV, wyprodukowanych między lutym 2021 r. a sierpniem 2022 r., zostanie objętych akcją serwisową z powodu wad montażowych baterii.

Model BYD Tang, siedmiomiejscowy SUV, jest dostępny w sprzedaży w Polsce. Z kolei Yuan Pro można sprowadzić z Chin.

Według danych Otomoto Insights liczba ofert sprzedaży nowych samochodów chińskich producentów szybko w Polsce rośnie. W przypadku BAIC w sierpniu 2025 roku był to wzrost 443 proc. rok do roku ale inne marki, takie jak MG, czy właśnie BYD, także odnotowały duże przyrosty.

Kolejna akcja serwisowa

To już kolejna seria problemów technicznych u BYD w tym roku. W styczniu 2025 r. koncern ogłosił akcję serwisową obejmującą 6 843 SUV-y Fangchengbao Bao 5 typu plug-in hybrid z powodu ryzyka pożaru.

Z kolei we wrześniu 2024 r. producent objął akcją serwisową niemal 97 tysięcy modeli Dolphin i Yuan Plus EV, po tym jak stwierdzono usterkę w układzie sterowania kierownicą.

