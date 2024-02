Najwięcej szkód w poniedziałki i piątki. Dane ubezpieczycieli

W 2023 roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,76 miliona szkód z polis komunikacyjnych OC i AC. Łączna wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła prawie 16,6 miliardów złotych, o niemal 2 miliardy złotych więcej niż w poprzednim roku. Do wypadków, skutkujących zgłoszeniem szkody, najczęściej dochodziło w piątki i poniedziałki.

To oznacza, że większość kierowców na polskich drogach nie ma wykupionego AC. Jak jednak zauważa UFG liczba właścicieli pojazdów korzystających z dobrowolnego ubezpieczenia systematycznie rośnie, a stosunek liczby umów AC do OC wyniósł na koniec ubiegłego roku 25,7 proc.

O wypadek najłatwiej w piątek

W 2023 roku osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych zgłosiły ubezpieczycielom ponad 972 tysiące szkód z ubezpieczenia OC sprawcy (rok wcześniej było to 967 tys.), z czego 45,5 tys. to szkody osobowe, pozostałe zaś to szkody majątkowe.