Motoryzacyjne gusta Polaków. Ranking najbardziej pożądanych samochodów

Jeśli chodzi o nowe samochody, to Polacy najczęściej w 2020 roku zaglądali wg danych serwisu Otomoto na ogłoszenia z modelami: Skoda Octavia, Skoda Superb oraz Mercedes GLC. Jeśli chodzi o marki, to w naszych garażach najchętniej widzielibyśmy Mercedesa, BMW albo Audi.

- O takich samochodach marzymy. Lubimy marki premium, nawet jeżeli są nieco bardziej leciwe. Ale kupujemy samochody, na które nas stać. Nie zawsze decydujemy się na to, co oglądamy - podkreślił Borowicz.

W zestawieniu znalazł się również model Subaru Forester z 2008 roku za ponad 4 mln zł. - Bardzo możliwe, że właściciel tego samochodu liczył na to, że wystawiając go bardzo drogo będzie go łatwo zobaczyć. A z drugiej strony to może być bujna wyobraźnia i fantazja sprzedającego - wyjaśnił Borowicz.